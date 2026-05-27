El fabricante de carros de lujo, Ferrari, presentó el pasado 25 de mayo su primer vehículo completamente eléctrico. El evento ocurrió en el aniversario de la primera victoria deportiva de la marca, hace 79 años.

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El nuevo modelo lleva por nombre Luce y fue diseñado con el colectivo LoveFrom de Jony Ive, que anteriormente trabajó para Apple. El vehículo tiene un precio de US$640.000, lo que equivale a más de dos mil millones de pesos colombianos.

El carro llamó la atención por sus marcadas diferencias con los automóviles tradicionales de Ferrari. Una de sus características es que es el primer vehículo de la marca con cinco plazas.

Su llegada al sector automotriz causó que el valor de las acciones de Ferrari en el mercado de Milán cayera un 8%. Según comentarios en redes sociales y amantes de los carros, la marca habría decepcionado a sus fanáticos, lo que generó la caída.

El expresidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el modelo Luce. La crítica del empresario terminó de catapultar la caída de las acciones de la marca.

“Estamos arriesgando la destrucción de un mito y siento mucha pena por eso. Espero que al menos le quiten el caballo rampante a ese carro”.

También le pidió a Ferrari que quitara el escudo del Luce y aseguró que al menos es un auto “que los chinos no copiarán”. Las polémicas declaraciones aumentaron la controversia en Italia.

El director de diseño de Ferrari, Flavio Manzoni, señaló en una entrevista que las críticas no le molestaba y que hacían parte del proceso. También aseguró que que el vehículo es “polarizante” pero que el público lo apreciará en unos meses.

La empresa aceptó que el modelo era "polarizante". Foto: Ferrari - API

Características del Luce

Este modelo es diferente a los vehículos tradicionales de Ferrari debido a su silueta de caparazón y elementos aerodinámicos. El carro se ofrece en tres colores: azul plata, amarillo y rojo.

Los rines son de 23 pulgadas adelante y 24 atrás. La altura del Luce es de 1,48 metros, con un largo de 5,02 y 1,85 de ancho. El baúl tiene capacidad para 500 litros y el peso total del automóvil es de 2.260 kg.

Las puertas del carro abren hacia atrás para facilitar el ingreso a los asientos. En cuanto al motor, cuenta con una batería de ion-litio con 122 kWh de capacidad y 530 kilómetros de autonomía. Su potencia es de 1.050 hp y 990 Nm de torque gracias a los cuatro motores eléctricos que lleva.

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La aceleración es de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y el usuario puede elegir uno de los tres modos de manejo: Range, Tour o Performance. En cuanto a la tecnología, Ferrari realizó el sistema de pantallas junto a Samsung.

El sistema de sonido Ferrari Audio Signature incluye 21 parlantes con 3.000 voltios de potencia. Además, la compañía creó un rugido único al arrancar el motor para que este no sea demasiado silencioso debido a los componentes eléctricos.