MAPA | Lista de ciudades con supercargadores de Tesla en Colombia y cuánto cuesta usarlos

La marca estadounidense Tesla llegó a Colombia en noviembre del año pasado y desde entonces se ha convertido en una de las favoritas de los compradores.

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Así lo demuestran los datos de Fenalco y la Andi, que indican que desde su llegada hasta marzo han vendido 24.000 vehículos en el país. Adicional a esto, en el mes de abril el Tesla Model Y fue el carro más registrado en Colombia, con 2.264 unidades.

La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que hay más de 1.800 Tesla que debían ser entregados entre febrero y marzo, que aún no han sido distribuidos. Por lo que el número de Tesla en Colombia podría aumentar en los próximos meses.

Ahora, la compañía se refirió en redes sociales a la infraestructura de sus supercargadores. Estos hacen parte de una red global de estaciones de carga rápida de corriente continua (DC).

Fueron creados específicamente para modelos Tesla, pero actualmente admiten otros vehículos eléctricos. Destacan por ofrecer potencias entre 150 kW hasta 250 kW, lo que genera una carga rápida en 15 o 30 minutos.

En los carros de la marca, se conectan de forma automática con solo enchufar el cable y la factura llega a la cuenta del usuario. Al llegar a Colombia, en noviembre, Tesla prometió que instalaría una red de supercargadores en el país.

¿Dónde están ubicados?

Seis meses después de su llegada al país, ya llegaron los primeros supercargadores a Colombia. En redes sociales, Tesla publicó imágenes de los nuevos puntos ubicados en Bogotá y Medellín, las ciudades que cuentan con concesionarios físicos de la marca.

Los supercargadores estarán disponibles durante las 24 horas. Foto: Tesla

En la capital, la red de carga está ubicada en el Centro Comercial Andino en la Cra. 11 # 82-71. Cuenta con 4 posiciones y ofrece una potencia máxima de 325 kW por una tarifa base de $1.300 por kWh. Adicionalmente, el servicio estará disponible las 24 horas para los interesados.

En Medellín, el punto de carga es el Centro Comercial Unicentro en la Cra. 66B # 34A-76. En el lugar, hay 8 puntos de carga con 325 kW de potencia y al mismo precio que en Bogotá.

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El pasado 18 de mayo, la SIC le ordenó a Tesla que realizara ajustes a su modelo comercial. Uno de ellos fue que aclarara los datos sobre la red de supercargadores y que se abstuviera de “difundir información sobre la existencia y disponibilidad de infraestructura de carga tipo supercharger en el país”.

En total, la compañía cuenta con más de 80.000 supercargadores en todo el mundo, en 5.500 estaciones distribuidas en 54 países. Los dispositivos prometen cargar hasta 280 kilómetros en tan solo 15 minutos.