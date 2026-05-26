Comité de Autoridades de Tránsito habló sobre la posible revocatoria de 5,8 millones de fotomultas en Colombia

Durante la última semana, varias entidades y organismos de tránsito han expresado su malestar ante la investigación que realiza el Ministerio de Transporte, en donde se busca revocar en el país 5,8 millones de fotomultas que fueron expedidas entre los años 2018 y 2024.

Abecé del anuncio de MinTransporte de revocar 5,8 millones de fotomultas irregulares

Él anunció que fue llevado a cabo el pasado 19 de mayo de 2026 por la ministra de la entidad, Maria Fernanda Rojas, donde informó que 37 organismos del país fueron detectados por presentar presuntas irregularidades en la operación de cámaras de tránsito que fueron establecidas por la Ley 2251 de 2022.

Tras este anuncio, varias de estas entidades han comenzado a expresar que poseen los requerimientos establecidos e incluso cuentan con el respaldo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Otros organismos hacen un llamado a la ciudadanía para prevenir algún malentendido ante los recientes pronunciamientos por parte del Ministerio de Transporte; uno de ellos fue el Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito, quien por medio de su presidente, Joan José Botello, expresó, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, que el proceso de investigación hasta ahora está en sus comienzos.

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“Es importante aclararle a toda la ciudadanía que el anuncio realizado sobre la investigación de algunos comparendos de ciertos organismos de tránsito a nivel nacional da inicio a esas diligencias y, obviamente, los organismos de tránsito tienen la oportunidad constitucional de defensa y contradicción”, comentó el presidente del gremio.

Asimismo, Botello mencionó que existen a la fecha varias entidades de tránsito, como por ejemplo la Secretaría de Movilidad de Cúcuta, no han sido informadas por las medidas del Ministerio, añadiendo que en esta ciudad las fotodetecciones que existen no imponen algún comparendo por exceder la velocidad establecida.

Varias entidades de tránsito afirman contar con respaldo jurídico y técnico frente a las investigaciones. Foto: José Luis Guzmán. El País

Otro aspecto que mencionó el presidente del Comité es que en estos momentos ha sostenido mesas de trabajo junto a otras organizaciones como la Federación Nacional de Municipios (SIMIT) y los actores de tránsito involucrados en estos comparendos.

El objetivo de Botello es que en estos espacios se pueda validar si realmente las multas que fueron aplicadas a los ciudadanos durante estas fechas no presentan algún dato erróneo.

Respuesta de otros organismos de tránsito al Ministerio de Transporte

Durante los días de la última semana, varias entidades de tránsito han comentado acerca del anuncio del Ministerio de Transporte. Entre ellas se presentan los organismos de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, quienes juntas acumularon un total de 3,7 millones de comparendos.

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En el caso de Cali, por medio de su organismo enRuta ha expresado que, si no se establece una medida que revoque de manera automática las multas de tránsito investigadas por MinTransporte, se seguirá rigiendo el control de movilidad por medio de las cámaras de detección mientras se lleva a cabo el proceso informativo.

Lo mismo menciona la Secretaría de Movilidad de Bogotá, quien afirma que analizan a profundidad los fundamentos jurídicos, pruebas y hechos que respalden las acciones por parte del Ministerio de Transporte.

Por su lado, en Medellín, el alcalde Fico Gutiérrez comentó en El Debate, de SEMANA, que los casos de fotomultas que vive la capital de Antioquia han estado en proceso de revisión, donde miles de los comparendos han sido invalidadas por el funcionario al ser consideradas injustas.