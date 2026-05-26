Tolima resiste ante Universitario y hace la épica en Libertadores: tabla de posiciones del grupo B

Deportes Tolima rescató un empate ante Universitario, en Perú, este martes 26 de mayo de 2026. El pijao aguantó el 0-0 en una plaza difícil y logró la épica: contra varios pronósticos previos, clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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El empate entre Tolima y Universitario fue por la sexta fecha del grupo B. A la par, Nacional (URU) venció a Coquimbo, pero el club uruguayo se queda fuera de la competencia por ítem de desempate.

Tabla de posiciones del grupo B en Libertadores: Tolima clasifica a octavos de final

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