Millonarios notifica a sus hinchas desde Perú con pésimo resultado: Universitario los dejó fríos

Millonarios deja muy preocupada a su hinchada tras el primer partido amistoso de pretemporada que dejó un mal resultado. Las cosas en el equipo azul no están para intentar digerir más derrotas y la hinchada quiere triunfos desde los amistosos. El embajador se presenta a una nueva temporada tras fracasos en la Liga Betplay y Copa Sudamericana el semestre pasado, cuando no pasó fase de grupos y tampoco ingresó a los playoffs.

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Fracaso por donde se le mire, y ahora con el afán de poder tener buenos elementos desde el mercado de pases y con la única obligación de ser campeón en diciembre, el entrenador Fabián Bustos avanza en la pretemporada mientras confecciona la nómina de futbolistas.

Este 11 de julio disputó el compromiso de preparación frente al Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de la U, en Lima. Estamos hablando de uno de los equipos más grandes del fútbol peruano y de un mítico estadio que ya fue sede de la final de la Copa Libertadores.

El encuentro finalizó con victoria 2-0 para Universitario, en un partido que le permitió al cuerpo técnico de Bustos seguir sumando minutos de competencia y evaluar el rendimiento del grupo de cara al inicio de la Liga Betplay.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

El técnico Fabián Bustos inició el compromiso con Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Derrota para Millonarios ante Universitario

Durante el encuentro tuvieron participación todos los jugadores que viajaron a Perú, cumpliendo con el objetivo de continuar fortaleciendo el ritmo futbolístico y la puesta a punto del plantel.

Estadio Monumental de la U de Lima, Perú. Foto: Getty Images

En la primera mitad se destacó la actuación de Javier Burrai, quien respondió con seguridad en varias intervenciones y fue uno de los puntos altos del equipo durante ese tramo del encuentro.

Rodrigo Contreras quiere ser campeón. Foto: Oficial Millonarios

Para el segundo tiempo, el cuerpo técnico realizó varias modificaciones que le dieron un nuevo aire al equipo. Los ingresos de Julián Angulo, David Silva, James Aguirre, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, y Carlos Darwin Quintero, junto a los demás jugadores que ingresaron en la etapa complementaria, permitieron observar nuevas variantes, mayor dinámica y diferentes alternativas de juego en esta fase de la preparación.

Pese a los movimientos, la derrota deja pálidos a los hinchas, que esperan una evolución desde lo táctico. Millonarios continuará con su trabajo de pretemporada ante Colo Colo de Chile, afinando aspectos futbolísticos y físicos con la mirada puesta en el título.