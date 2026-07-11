Esto dice la FIFA por el gol de Bellingham ante Noruega que pudo tocar una cámara en el aire: escándalo en el Mundial

Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria 2-1 contra la Noruega de Erling Haaland en Miami. Un partido empatado 1-1 que se resolvió al inicio de la prórroga, cuando Jude Bellingham firmó su doblete.

Jude Bellingham silencia a Noruega tras el golazo de Schjelderup en el Mundial 2026: Haaland lo sufre

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Pese a la alegría de los ingleses, aumenta la polémica por el primer gol de Inglaterra en el 1-1, antes de finalizar la primera parte, pues cámaras de televisión oficiales muestran que tras el saque de meta del portero Ørjan Nyland, el balón habría sido desviado por una ‘spidercam’ en la zona alta del estadio de Miami.

La pelota se ve que tuvo un efecto contrario y, en vez de descender de forma ovalada, parece que cayó casi en línea recta al césped, lo que cambió el sentido de la posesión, descuadernó a Noruega en la zona media y permitió el avance de Anthony Gordon para habilitar a Jude Bellingham y decretar el 1-1 parcial.

Eso sin contar que los noruegos no lograron reaccionar de forma adecuada a ese posible toque de cámara del balón, no formaron bien su línea defensiva y permitieron que Inglaterra avanzara por el costado izquierdo para que Gordon creara la jugada de ataque y el pase a Bellingham, para que al final se quedaran en la reclamación.

GOLAZO PARA EMPATAR SOBRE EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO: asistencia de Gordon y definición de Jude Bellingham en el 1-1 de Inglaterra a Noruega.



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La FIFA no dejó pasar mucho tiempo y, mientras Inglaterra firmaba su clasificación, se pronunció en las redes sociales. Según la entidad que regula la Copa del Mundo, el balón Trionda no dio ninguna señal de haber impactado con un objeto extraño. De lo contrario, el sensor se hubiera activado, alertando al equipo VAR.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

“Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, dice la FIFA en las redes sociales.

Victoria de Inglaterra para pasar a semifinales

Pese a las reclamaciones de Noruega y el escándalo en redes sociales, el doblete de la estrella del Real Madrid (45′+2′ y 93′) le dio la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup al 36′, con un golazo que fácilmente podría clasificar entre los mejores del Mundial 2026.

De esta forma festejó Jude Bellingham su segundo gol del partido, con el que clasificó a Inglaterra a la semifinal del Mundial, tras vencer a Noruega en los cuartos de final en Miami. Foto: @England

Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, enfrentará las semifinales en Atlanta el próximo 15 de julio por el cupo a la final en Nueva York el 19 de julio.

Lo hará tras resolver con frialdad un duelo donde sufrió en muchos tramos, pero alejó a Haaland del peligro y además golpeó en momentos clave gracias a un estelar Bellingham, quien ya había anotado un doblete en octavos contra México.

El madridista, con seis goles en Norteamérica, mantiene vivo el sueño de Inglaterra de conseguir su segundo título mundial, 50 años después.