España elimina a Bélgica y se instala en las semifinales del Mundial 2026: hora y canal de TV vs. Francia

La Roja no tuvo problemas y pudo superar en el tiempo reglamentario a una Bélgica que intentó meter miedo, empató, pero en los últimos minutos se cayó y los españoles se fueron encima. En un buen partido en Los Ángeles, el duelo europeo fue para España en un favoritismo que precisamente tenían en su favor.

Al final, fue un marcador 2-1 para España, quien abrió el marcador con Fabián Ruiz al minuto 30 y otra vez, Mikel Merino se vistió de salvador y colocó el segundo al 88′. Charles De Ketelaere había empatado para Bélgica antes de que finalizara el primer tiempo.

Pese al marcador, Bélgica intentó empatar para llevar el partido al largue, pero no tuvieron la capacidad para definir nuevamente en el arco de Unai Simón. De esta manera, España se mete entre las cuatro mejores del Mundial 2026 y se enfrentará con Francia por un cupo a la final.

España vs. Francia: partidazo por las semifinales del Mundial 2026.