Del Francia vs. Marruecos salió el primer semifinalista del Mundial 2026: partidazo en Boston

La selección de Francia es la primera semifinalista del Mundial 2026. Este jueves, 9 de julio, les bleus vencieron 2-0 a Marruecos, en Boston, por los cuartos de final de la competencia orbital.

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Así las cosas, Francia se consolida como gran favorita a ganar el Mundial 2026, algo que desde antes de que arrancara la competencia era una sensación entre la prensa y los aficionados. Kylian Mbappé y compañía acaban de asegurar el octavo partido, ya sea en una hipotética final o el tercer puesto.

Francia, dos veces campeona del mundo (1998 y 2018), va en camino a una posible tercera final consecutiva en el torneo. Le ganó en Rusia 2018 a Croacia, y perdió con Argentina en Catar 2022.

De hecho, se repitió la historia de Catar 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos en semifinales, y con marcador de 2-0 a favor.

Los goles de Francia, gracias a Mbappé y Dembélé

Tras haber fallado un penal en el primer tiempo, debido a la atajada del potero de Marruecos, Yassine Bounou, Kylian Mbappé tuvo su revancha. Sobre los 60′ del segundo tiempo, encajó un verdadero golazo que empezó a encaminar la victoria francesa.

¡¡PERO POR FAVOR, KIKI!! ¡TREMENDO GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. MARRUECOS!



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Y solo pasaron seis minutos (66′) para que Ousmane Dembélé pusiera el 2-0 definitivo. El Balón de Oro remató rastrero, pegado al palo, imposible de atajar para el guardameta Bounou. La tranquilidad empezó a hacer presencia en el combinado europeo.

¡¡OTRO GOLAZO DE FRANCIA!! Dembelé se animó, la puso contra un palo y anotó el 2-0 vs. Marruecos en los Cuartos de final.



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Aunque Marruecos lo intentó en varios tramos, nunca tuvo la efectividad necesaria para hacerle daño real a Francia. El país africano, que ha descrestado desde hace varios años, vuelve a quedar fuera de competencia.

Datos que dejó el partido Francia vs. Marruecos

Marcador final : Francia 2 - 0 Marruecos

: Francia 2 - 0 Marruecos Fecha : 9 de julio - cuartos de final del Mundial 2026

: 9 de julio - cuartos de final del Mundial 2026 Estadio : Boston

: Boston Árbitro central : Facundo Tello

: Facundo Tello Alineaciones titulares:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Ismael Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah Eddine; Neil El Aynaoui, Azzedine Bouaddi; Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi, Brahim Díaz. DT: Mohamed Ouahbi

¿Contra quién jugará Francia la semifinal del Mundial 2026?

Contra el ganador de la llave de cuartos de final entre España y Bélgica. Estos jugarán el viernes 8 de julio, a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) en el estadio Los Ángeles, y con el planeta entero posando su mirada.