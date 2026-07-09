Kylian Mbappé se contagió de Colombia: así erró penal en Francia vs. Marruecos del Mundial 2026

Por el portero de Marruecos, Yassine Bounou, antes de los primeros 35 minutos de los cuartos de final, Francia no se pudo colocar en ventaja en dicha llave del Mundial 2026.

Dicho portero de reconocimiento en Europa se agrandó ante las grandes figuras galas. En un mano a mano con Kylian Mbappé, el ganador fue el arquero.

¡¡¡BONO LE ADIVINÓ EL LADO Y LE ATAJÓ EL PENAL A MBAPPÉ!!! ¡¡TODO SIGUE 0-0 ENTRE FRANCIA Y MARRUECOS!!



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A favor de los franceses fue decretado un penal, pero el delantero que pertenece al Real Madrid no logró capitalizarlo. Dicha acción fue uno de los primeros sucesos importantes del enfrentamiento entre europeos y africanos. Antes ya había tenido acción el guardameta que milita en Al-Hilal FC, de Arabia Saudita.

En total fueron tres atajadas del arquero marroquí, lo que lo catapultaron a ser uno de los mejores calificados durante la parte inicial. Las aplicaciones lo pusieron como el más destacado de los suyos con un 7.9 de puntuación.

Désiré Doué, del PSG, fue otro que tuvo la chance de adelantar a los franceses en una acción en conjunto y no pudo por una mano provindencial que sacó Bonou. Lucas Digne probó al golero de lejos, pero este puso la mano derecha mandando al tiro de esquina una aproximación más de los favoritos.

Mbappé falló por primera vez

¿Erró en la decisión el VAR?

Para algunos expertos arbitrales el que Mbappé hubiese fallado el penal hizo justicia a la decisión errada del juez Tello y el VAR. De acuerdo al análisis del perfil, Archivo VAR, ni siquiera debió ser dado el cobro desde los once pasos para los europeos.

“Cobardía absoluta del VAR en el Francia - Marruecos. Mbappé se deja caer antes de producirse el contacto con Mazraoui. 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜”, sentenciaron los mencionados de dicha acción que por poco cambia el partido en el primer tiempo.

A su vez, pidieron fue amonestación para quien engañó en dicha maniobra: “De hecho, es un piscinazo tan descarado que debió conllevar tarjeta amarilla para el francés”.