Goleadores históricos Messi y Mbappé: duros movimientos en las dos tablas que todos miran en el Mundial 2026

Un nuevo show de Kylian Mbappé en Nueva York: la Selección Francia goleó 3-0 a Suecia en East Rutherford y clasificó a octavos de final del Mundial 2026 de forma contundente y con su mejor jugador haciendo historia. Los franceses ahora se citan en octavos con una Paraguay que sorprendió tras dejar en el camino a Alemania y aguantar la embestida hasta los penaltis.

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Los Bleus de Didier Deschamps suman su cuarta victoria al hilo en Norteamérica con el tercer doblete de Mbappé (45′, 74′) y una diana de Bradley Barcola (53′) en el MetLife Stadium. Eso fue suficiente para superar a los suecos que sometieron totalmente su trabajo en la cancha a defenderse como podían, evitando que el marcador fuera más abultado.

Gran candidata a la corona, que se entregará tras la final del 19 de julio en el mismo recinto a las afueras de Nueva York. Francia buscará el pase a cuartos el sábado en Filadelfia ante Paraguay, inspirada tras la mencionada eliminación a Alemania que le dio la vuelta al mundo.

Con el tanto que derrumbó la resistencia de los escandinavos, entrenados por el británico Graham Potter, Mbappé igualó a Lionel Messi (seis goles) como el máximo artillero en Estados Unidos, México y Canadá. Se promete una durísima pelea hasta el final, pues Argentina también es candidata al título y tiene en su astro rosarino las anotaciones necesarias para aumentar la ilusión de la cuarta corona.

Tabla de goleadores con Messi, Mbappé y Haaland

En una carrera goleadora sin tregua en la edición 2026, el astro del Real Madrid no pierde la pisada y tiene a Messi en igual número, además de que Erling Haaland también aparece en la fiesta con cinco anotaciones.

1. Lionel Messi (Argentina): 6

2. Kylian Mbappé (Francia): 6

3. Erling Haaland (Noruega): 5

4. Vinícius Júnior (Brasil): 4

5. Ousmane Dembélé (Francia): 4

Mbappé vs. Messi en la tabla de goleadores históricos en la Copa del Mundo

Además, Kylian acumula 18 goles entre los goleadores históricos en la Copa del Mundo y está a uno de Lionel Messi en lo más alto (19). Son los únicos activos que siguen aumentando los números en la zona alta, pues les siguen otras leyendas como Miroslav Klose, Ronaldo Nazário o Gerd Müller.

Mbappé y Messi. Foto: Getty Images/FIFA/FIFA

El atacante francés busca conquistar su segundo título en un Mundial y también tiene como uno de sus principales objetivos acercarse a los récords de su colega argentino en el máximo torneo de la Fifa, que además estaría en su última Copa del Mundo.