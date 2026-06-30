Francia vs. Suecia dejó otro clasificado a octavos del Mundial 2026: Kylian Mbappé hace historia

La agresiva armada de Francia, comandada por el insaciable Kylian Mbappé, goleó 3-0 a Suecia en East Rutherford (Nueva Jersey) y clasificó a octavos de final del Mundial 2026, donde pondrá a prueba la resistencia de la Paraguay de Gustavo Alfaro, que dio el golpe ante Alemania en deciseisavos.

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El astro del Real Madrid, con su tercer doblete en el certamen (45′, 74′), volvió a echarse al hombro a unos Bleus que sacaron a relucir su amplio repertorio ofensivo y que marchan con rendimiento pleno de cuatro victorias en la Copa del Mundo. Eso contando que, a medida que avanza el torneo, los dirigidos por Didier Deschamps van mejorando su forma, pues ante los suecos fueron muy superiores, solo con cosas por pulir en la definición para que el marcador hubiera sido más largo.

Bradley Barcola (53′) completó la cuenta de una Francia que se medirá el sábado 4 de julio en Filadelfia con la albirroja sudamericana, envalentonada tras eliminar a Alemania en la mayor sorpresa hasta ahora del torneo e inspirada para organizar el bloque defensivo para los octavos de final.

La aplanadora francesa se paseó a las afueras de Nueva York, testigo de una selección que crece partido a partido en el camino hacia su tercer título mundial, tras los ganados en 1998 y 2018. Perdió en Qatar 2022 ante Argentina y ahora quiere revancha. Al menos tiene jugadores altamente cotizados para lograrlo.

No se trata únicamente de los goles de Mbappé, que igualó a Lionel Messi como artillero máximo en Norteamérica y está a una anotación de alcanzar el récord del astro argentino como goleador histórico (19) de la mayor cita del fútbol.

Francia, candidata al título

Cuando el capitán no aparece o no tiene tiro, los hombres de Deschamps apelan a la creatividad inagotable de Michael Olise, máximo asistidor del Mundial con cinco pases de gol, o a la finura de Ousmane Dembélé.

Y, si el trío no está fino, Adrien Rabiot impulsa a los subcampeones mundiales desde el mediocampo o sacude el arco rival con violentos remates de larga distancia. A eso sume el recambio con Bradley Barcola o Désire Duoé para darle más impulso a la zona ofensiva francesa.

Mbappé (18) se encuentra un tanto de Messi (19) en la tabla de goleadores históricos del Mundial. Foto: Getty Images

Tras su tercer doblete en Norteamérica, Mbappé cedió su puesto en el campo al gigante Jean-Philippe Mateta. Salió entre aplausos de un MetLife Stadium que espera verlo en la final el 19 de julio.