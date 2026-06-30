Chilavert no baja el tono y lanza duros mensajes tras triunfo de Paraguay ante Alemania: Alfaro, en la mira

Con una actuación brillante del portero Orlando Gill, la Selección de Paraguay es noticia en el planeta y protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al vencer en penales y en doble oportunidad a la histórica Alemania en Boston y clasificar a octavos de final.

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El equipo del autodenominado “cazador de utopías”, el técnico argentino Gustavo Alfaro, logró lo inesperado en su primera participación en una Copa del Mundo desde 2010 con atajadas de su guardameta Orlando Gill a los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade. Esta épica no fue suficiente para el mítico portero José Luis Chilavert, quien no baja la guardia con sus críticas.

El defensor José Canale anotó el tanto del triunfo desde el punto blanco (4-3), tras un partido que quedó igualado 1-1 en el tiempo regular y el alargue gracias a anotaciones de la joya albirroja, Julio Enciso (42′) y el mismo Havertz (54′). Los tetracampeones del mundo no daban garantías desde la fase de grupos más allá de los siete goles que anotaron frente a Curazao, y a medida que avanzaba el tiempo fueron mostrando sus defectos y división.

El cotejo en el Gillette Stadium, donde los hinchas alemanes fueron amplia mayoría, estuvo cargado de dramatismo. En el alargue, el primero del certamen, hubo un momento de gran suspenso cuando el defensor alemán Jonathan Tah (102′) anotó en un córner. El árbitro marroquí Jalal Jayed invalidó la anotación por considerar que hubo una falta de Waldemar Anton sobre Gill antes del cabezazo del central.

Jugadores paraguayos reaccionan a la victoria contra Alemania en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Mark Stockwell

Tras pasar la primera fase con mucho más sufrimiento del esperado, la selección paraguaya removió el tablero mundialista gracias en buena medida a los dotes tácticos de Alfaro y la disciplina de sus dirigidos. Tras el pase a octavos de final, Chilavert estuvo lejos de bajarle a las críticas y sigue con la mira puesta en el DT argentino.

Chilavert se pronunció en redes sociales

José Luis, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol paraguayo, se pronunció en la red social X y básicamente lo que dice es que Paraguay sacó la gesta adelante más por el apoyo de la gente a sus jugadores que por el esquema táctico de Gustavo Alfaro en Boston.

Lejos de las felicitaciones, Chilavert fijó un mensaje en X donde también asegura que Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores que recuperaron la identidad del fútbol de su país.

José Luis Chilavert en redes sociales Foto: Pantallazo X

“Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano”, dice una hincha en X, que fue reposteado por José Luis Chilavert en X.

Respuesta de Alfaro a Chilavert

“A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado: ‘Gustavo, me gustaría hablar con Orlando (Gill)’. ¿Sabés qué? Vení. Las puertas de la selección las tenés abiertas. Como vino Roque Santa Cruz el otro día, a hablar con los delanteros y todos los muchachos, a merendar y comer con nosotros. Como vinieron Carlitos Bonet, Nelson Haedo Valdez, Jonathan Santana", le dice Alfaro a Chilavert.

En medio de la gesta histórica y las balas de Chilavert, la Albirroja luchará ahora por el pase a cuartos de final y espera ser otra vez ese muro para seguir avanzando contra todo pronóstico.