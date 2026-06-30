Ecuador logró una épica al clasificar en la última fecha de la fase de grupos a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un triunfo agónico ante Alemania le dio un respiro e impulso para soñar con avanzar más lejos en el torneo.

Su siguiente reto será la local, México, con la que se medirá este martes 30 de junio, desde las 8:00 p. m., en el estadio Azteca.

Aunque al partido le falten unas cuantas horas, la afición mexicana lo empezó a jugar desde la noche anterior. Videos que se viralizaron en redes sociales dieron muestra del ruido generado por los mexicanos a las afueras del hotel de los ecuatorianos.

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Su intención parecía ser impedir el descanso de los ecuatorianos, quienes reclamaron ante la organización en un comunicado oficial emitido en las últimas horas.

“Sobre algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de Fútbol debería representar“, señaló sobre la gravedad de los hechos.

“Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”, exigió.

“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”, puntualizó la federación.

“Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, avisó de cara al partido de esta noche.

Hinchas mexicanos 🇲🇽 se convocaron en las afueras del hotel de los jugadores de Ecuador 🇪🇨 para hacer ruido y no dejarlos dormir, en la previa del partido por los 16avos de final.pic.twitter.com/rlJkeCUfXP — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 30, 2026

Ecuador va por todo

Ni la altura de la capital mexicana ni un Estadio Azteca abarrotado deben ser pretextos en la lucha por el soñado pase a octavos ante México en el Mundial 2026, dijo este lunes el técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece.

El Tri, que juega el Mundial como anfitrión, no recibió goles en la fase de grupos y confía en su localía para enfrentarse ante Ecuador en uno de los partidos más cerrados de los dieciseisavos.

“Tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico”, dijo el entrenador argentino en rueda de prensa al describir el encuentro como un “hermoso desafío, una gran responsabilidad”.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, celebró tras vencer a Alemania en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Aunque los ecuatorianos están acostumbrados a la altura, los 2.240 metros sobre el nivel del mar de la capital siempre son un desafío para el rival.

“No ponemos queja ni excusa”, dijo Beccacece al subrayar que saldrán a hacer su juego “más allá del escenario y el adversario”.

Ecuador pisará la cancha fortalecido luego de apagar las críticas de un inicio árido ante Curazao y Costa de Marfil, que luego revirtió por lo alto al vencer 2-1 a Alemania, un duelo épico que lo disparó a las rondas de mata-mata.

La Selección de Ecuador le ganó a Alemania y clasificó a la segunda ronda del Mundial. Foto: El País

“Somos una selección que dio un paso importante. Después de 20 años se vuelve a meter en un cuarto partido y queremos hacer historia, por primera vez jugar un quinto, que es nuestro sueño”, expresó el seleccionador.

Tras aterrizar por la tarde, Ecuador se encontró con una Ciudad de México sumida en un caótico tráfico bajo una intensa lluvia, lo que demoró casi tres horas el traslado de los jugadores a su hotel.

*Con información de la AFP.