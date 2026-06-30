Con esto salió José Pékerman por un Colombia vs. Argentina en el Mundial 2026: “Muy triste”

Con el paso de los días y las jornadas, las ilusiones para selecciones como la de Colombia empiezan a aumentar. Argentina es favorita, lo que hace que se vea como candidata fija.

Sudamericanos como Paraguay han dado ya batacazos como el que protagonizó el fin de semana ante Alemania al eliminarla en la ronda de dieciseisavos de final.

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Otras naciones que, tal vez, no estaban en el papel, acabaron quedándose con cupos que se pensaba iban a ser de otras. Marruecos, por lo menos, sacó a Países Bajos quien era otra de las llamadas a ser campeona.

Dichos resultados que han generado impacto mundial es lo que ha hecho que el sueño de otras por llegar a instancias nunca antes vistas de otras tome vuelo.

¿Un final Colombia vs. Argentina?

Este cruce que ya se dio en la pasada final de Copa América de 2024 es inviable que se presente en esta Copa del Mundo.

Al salir como primera de su zona, la Tricolor cayó justo por el lado del cuadro con los argentinos con los que se enfrentaría en una hipotética ronda de cuartos de final.

Justo de ello fue que habló José Pékerman, quien entrenó en años pasados tantos a la albiceleste, como al combinado cafetero. Con el equipo patrio hizo historia tras llevarlo a la mejor participación en un Mundial (cuartos de final de Brasil 2014).

José Pékerman fue técnico de Colombia hasta 2018 Foto: PA Images via Getty Images

Al Diario Olé, de Argentina, la voz experimentada manifestó que dicho partidos le traería sentimientos encontrados.

“Para mí, sería un duelo de mucha felicidad (si se encuentran en cuartos de final). Contento por el que gane y por el que pierde voy a estar muy triste. Pero sería también justo”, precisó.

Adicional a esto, lamentó que un partido de este calibre no se pudiese dar en una nueva final, y esta vez, de campeonato mundial.

Richard Ríos disputa un balón en la final de la Copa América 2024. Foto: Cristian Álvarez / Colprensa

“Me gustaría que más que un cruce, jugaran la final, porque la final sería fantástico, si Argentina repite final sería extraordinario, al igual que Colombia llegando a su primera final”, comentó.

Finalmente, resaltó el trabajo de quienes hoy están al frente de ambos selecciones, a los que conoce bien por haber trabajado con ambos.

“Además, los dos cuerpos técnicos para mí son iguales, Lorenzo trabajó conmigo, estuvo en Argentina, dirigió Argentina conmigo”, acabó diciendo.

Caminos favorables

Tanto Colombia como Argentina parecen tener caminos amables de cara a soñar con una final de la Copa Mundo que se juega en Norteamérica.

El próximo rival del combinado colombiano será Ghana; si pasa iría ante el ganador de la llave entre Suiza y Argelia. Posteriormente, es que se vendría a ver cara a cara con Argentina en cuartos de final.

Por su parte, aún más fácil sería lo que tengan que pasar los argentinos. Su llave de dieciseisavos será Cabo Verde, luego iría con Australia o Egipto, y en cuartos vendría el reto de Colombia.

En semifinales si alguna de esas sudamericanas pasa estaría midiéndose a Brasil o Inglaterra, quienes vienen desde la parte alta del fixture y se candidatizan.