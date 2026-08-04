Con esto salió José Pékerman por caso de JuanFer Quintero: se involucró y dio dura opinión

Un técnico que le supo sacar el potencial a Juan Fernando Quintero y le gustaba el jugador que era, fue José Pérkerman, cuando ambos compartieron en la Selección Colombia durante el proceso que comandó el argentino.

Aún está en la memoria el partido del Mundial de Rusia 2018 en el que el DT en un costado del campo le decía “Sos crack, sos crack” al volante por su actuación ante Polonia.

Ese talento de Quintero lo ha llevado a ser parte de diversos clubes, entre ellos uno fue River Plate con el que hace poco acabó su segundo ciclo. Allí dejó huella con actuaciones memorables como la de la final de Madrid vs. Boca Juniors.

Después de eso, en su estadía reciente no tuvo la continuidad anhelada, ‘Chacho’ Coudet lo fue desplazando y, finalmente, se dio la ruptura de la relación entre el creativo y el elenco millonario.

Pékerman blinda a Juanfer Quintero

En una entrevista reciente de Pékerman con ESPN, al director técnico le consultaron por la situación que atravesaba Juanfer. Este mostró que hoy día sigue siendo de su agrado la forma de jugar del nacido en Antioquia.

“Dicen la palabra debilidad, pero no sé si es tan así”, dijo sobre el calificativo que se le pueda dar a su gusto por el volante Tricolor.

"ES MUY DIFÍCIL ENCONTRAR OTRO IGUAL A JUANFER"



José Néstor Pékerman y su "debilidad" por el Quintero.



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Después de ello le preguntaron sobre lo que había que hacer para sacar lo mejor del jugador en mención. Este fue certero al decir: “La clave es decir ‘¿puedo encontrar otro igual?’. Es muy difícil”.

Esa última respuesta lo que muestra es que Pékerman le atribuye a Coudet, así como a los demás técnicos que no aprovechan al volante, la responsabilidad de su mal momento temporal y no al jugador que talento de sobra tiene.

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Su futuro es un misterio

Con Cagliari de Italia, Inter Miami de Estados Unidos, entre otros clubes, se le ha relacionado a Quintero para que siga su trayectoria después de lo que fue romper relaciones con River Plate donde estuvo en el último tiempo.

Ninguno de estos rumores ha trascendido más allá de las especulaciones. No existe de manera temporal una oferta formal que acerque al mediocampista a dichas instituciones antes mencionadas.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Así las cosas, lo único que resta es esperar por ver si antes del cierre del mercado de pases surge alguna oferta para el volante de Selección Colombia. En la liga colombiana Junior es una chance, pero mucho tendrá que ver su disposición para unirse, así como los temas económicos.

De cara a una nueva temporada a Quintero se le ha visto entrenar de forma individual. Algunas prácticas han sido subidas por él mismo y sus acompañantes en redes sociales, quienes buscan retratar que no se le verá salido de forma ante el llamado de un nuevo equipo.

Juan Fernando Quintero, exjugador de River Plate Foto: Getty Images

Para Colombia que JuanFer se mantenga vigente será vital de cara a la Copa América de 2028. Con 33 años, al futbolista aún le quedan algunos años para poder aportar a la Selección Colombia en busca de la obtención de un anhelado título.