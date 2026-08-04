Gianni Infantino, presidente de la Fifa, está viendo reducidas sus opciones de ser reelegido en las elecciones generales programadas para marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Confirmado: Gianni Infantino, presidente de la Fifa, estará en la posesión de Abelardo De La Espriella

Cuatro selecciones ya le retiraron su apoyo de manera oficial:

Selección de Finlandia

Selección de Gales

Selección de Serbia

Selección de Suecia

La Uefa no ha manifestado su postura respecto a la reelección de Infantino hasta 2030; sin embargo, la prensa internacional asegura que se están revisando los posibles candidatos para competirle por el cargo directivo más importante del fútbol mundial.

Infantino parecía destinado a continuar como presidente por cuatro años más, pero el proyecto de inversión privada para los mundiales le cambió el panorama y ha bajado su popularidad entre las federaciones asociadas.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa. Foto: Getty Images

Voces en contra de Infantino

El emblemático y respetado Arsène Wenger o el secretario general Mattias Gragström: desde el seno de la Fifa varias voces se distancian del presidente Gianni Infantino y del proyecto abortado de abrirse a inversores privados.

“La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e incontestable”, declaró el martes en un comunicado Arsène Wenger, que desde 2019 ejerce como director del desarrollo del fútbol mundial.

El exentrenador del Arsenal se refería así a la polémica propuesta de crear una empresa, Fifa Forward Entreprise (FFE), con la que Infantino esperaba recaudar 4.200 millones de dólares por la venta de un 20% de las acciones a inversores privados, sobre una valoración de la FFE de 20.000 millones de dólares.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al anuncio de que Gianni Infantino estará en la posesión de Abelardo De La Espriella

Este plan, anunciado hace una semana, encendió la chispa de las críticas hacia Infantino, y fue rechazado por tres confederaciones, obligando al italosuizo a dar marcha atrás definitivamente el sábado.

“Creo firmemente en una Fifa independiente que sirve a nuestro juego con compromiso, transparencia e integridad”, añadió Wenger, que aclaró no haber estado “implicado en el proyecto”, que conoció “a través de los medios”.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa. Foto: Getty Images

Wenger no es el único en el seno de la Fifa en haberse distanciado del proyecto y de Infantino.

En un correo electrónico interno enviado a empleados de la Fifa, el secretario general de la institución Mattias Grafstrom lamentó una “triste y reprochable serie de eventos”, que “concluyó felizmente con el abandono permanente” del proyecto.

“Los individuos, momentos inestables y episodios desafortunados vienen y van”, declara Gragström, exjefe del gabinete de Infantino cuando este último accedió a la presidencia de la Fifa en 2016.

“La institución, su misión y su responsabilidad hacia el fútbol mundial continúa”, concluyó el suizo de 45 años, secretario general desde 2024.

Antes, el viernes, dimitió el asesor principal de Infantino, el estadounidense Carlos Cordeiro, que dijo oponerse “categóricamente” al proyecto, que consideraba “malo para el futuro a largo plazo del juego”.

*Con información de la AFP.