¿Cómo está la movilidad este martes 4 de agosto en Bogotá? Consulte el estado de las principales vías y estaciones de TransMilenio

Bogotá amanece este martes 4 de agosto parcialmente nublada y con una temperatura de 17 °C. Al mismo tiempo, millones de ciudadanos de la capital de Colombia se preparan para una nueva jornada.

¿Habrá manifestaciones en Colombia en la primera semana de agosto? Esta es la programación de las movilizaciones

Varios de los bogotanos se programan con antelación al ser usuarios de los servicios de transporte público que ofrece la ciudad, sitio donde usualmente se registran varios hechos que terminan perjudicando la movilidad del distrito.

La presencia de siniestros viales o incluso de posibles manifestaciones preocupa a varios ciudadanos, dado que esto los obliga a cambiar sus dinámicas por situaciones que pasan a última hora.

Ante ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de sus entidades de transporte, se encarga de avisar 24/7 en sus redes oficiales los más recientes estados de movilidad en distintos puntos de la capital.

¿Cómo se encuentra la movilidad en Bogotá durante este 4 de agosto de 2026?

Bogotá Tránsito ha estado compartiendo en sus redes sociales las más recientes novedades que se han presentado en la capital en este 4 de agosto de 2026.

Desde las 7:00 a. m., la entidad ha informado que agentes de tránsito realizan un cierre preventivo en la calle 12 con carrera Novena.

La información del Distrito indica que esta acción por parte de las autoridades deriva de una posible manifestación por parte de recicladores que se puede dar en las próximas horas. Al ser una zona que puede afectar la movilidad, agentes civiles comienzan a agilizar el tráfico.

Por otro lado, se registró a las 8:00 a. m. una camioneta varada en la av. Boyacá con av. Guayacanes, sentido sur-norte, generando la afectación de un carril en el sector, por lo que un Grupo Guía comenzó a realizar los preparativos correspondientes para agilizar el tráfico.

La presencia del coche derivó en la ayuda de una grúa para extraer el vehículo y retomar la circulación en la avenida. Las maniobras finalizaron hacia las 9:15 a. m.

Paralelamente, en la localidad de Teusaquillo, en específico por la carrera 30 con calle 26, sentido norte-sur. Las autoridades informaron sobre un siniestro vial que tuvo la caída de un motociclista.

Los hechos se presentaron a las 8:40 a. m. y derivaron en la llegada de una ambulancia para atender al ciudadano herido.

Hacia las 9:45 a. m., la motocicleta implicada en el siniestro fue retirada a un costado de la carrera, permitiendo la circulación de vehículos en la zona.

Refiriéndose al servicio de transporte público, TransMilenio no ha informado novedades que hayan afectado sus sistemas.