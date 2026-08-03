El Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió un comunicado en respuesta a los hechos ocurridos durante los últimos días, luego de que el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella solicitara abstenerse de firmar contratos adjudicados por la entidad por alrededor de $3,2 billones para proyectos de infraestructura en La Guajira.

Choque de trinos entre la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, y la saliente, María Fernanda Rojas, por cuenta de millonarios contratos en Invías

De acuerdo con lo expresado por el movimiento Defensores de la Patria, estos hechos estarían perjudicando a la próxima administración del país por su impacto fiscal y porque comprometerían vigencias futuras hasta 2035.

Por ello, el movimiento pidió que el gobierno entrante realice previamente una evaluación antes de continuar con el proceso. Además, afirmó que la actual administración no debería tomar una decisión sobre este tema, teniendo en cuenta los pocos días que le quedan en el poder.

Estos hechos también estuvieron marcados por el rifirrafe entre las ministras de Transporte saliente y entrante, María Fernanda Rojas y Elsa Noguera, quienes discutieron en redes sociales sobre la legalidad de avanzar en estos temas de contratación antes de la salida del Gobierno de Gustavo Petro.

En una serie de trinos, la ministra entrante, Elsa Noguera, criticó que los contratos adjudicados podrían comprometer recursos públicos durante los próximos años.

“Lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del Invías por más de $3,2 billones de pesos, comprometiendo recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035”.

Por su parte, María Fernanda Rojas respondió a los pronunciamientos de la próxima ministra y aseguró que el proceso de contratación se adelanta desde hace varios meses y no surgió recientemente.

“Son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan”, respondió la funcionaria.

Respuesta del Invías

Ante lo ocurrido durante los últimos días, el Invías se pronunció sobre los recientes señalamientos y desmintió algunos comentarios realizados por la próxima administración.

En el comunicado compartido con los medios, la entidad aclaró que los contratos por cerca de $3,2 billones en el departamento de La Guajira no forman parte de decisiones de última hora ni fueron improvisados por el actual Gobierno nacional, sino que han sido estructurados desde diciembre de 2025.

El Invías informó que, durante este proceso, se han surtido todas las etapas establecidas en el Estatuto General de Contratación Pública y que los proyectos forman parte de la ejecución del Conpes 4161, política pública diseñada para dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, con el fin de que el Estado colombiano garantice los derechos fundamentales de las comunidades wayúu.

“Resulta completamente equivocado afirmar que contratos de esta magnitud puedan estructurarse, licitarse y adjudicarse en pocos días. Estos procesos comenzaron hace varios meses, cuentan con estudios técnicos, jurídicos y financieros, y han cumplido cada una de las etapas previstas por la ley”, afirmó el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez.

El director de la entidad también indicó que estos pronunciamientos por parte del gobierno entrante podrían haberse evitado si se hubiera llevado a cabo el proceso de empalme, que fue suspendido por Abelardo De La Espriella.

Invías indicó que la continuidad de los contratos responde a políticas de Estado y no a decisiones de una sola administración. Foto: Invías - API

Según explicó, si se hubiera mantenido este mecanismo entre ambas administraciones, se habría podido confirmar que los contratos dirigidos a La Guajira comenzaron a tramitarse meses atrás.

Por otro lado, el Invías señaló que el Gobierno de Gustavo Petro recibió cerca de $15 billones en contratos adjudicados por la administración anterior y dio continuidad a su ejecución.

“El Estado colombiano no comienza ni termina cada cuatro años. Las instituciones tienen continuidad y las obras públicas responden a políticas de Estado, no a intereses políticos de cada administración”, afirmó el director general, Juan Guillermo Jiménez.