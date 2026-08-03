Confirmado: Gianni Infantino, presidente de la Fifa, estará en la posesión de Abelardo De La Espriella

El próximo viernes, 7 de agosto de 2026, se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de Colombia. El evento tendrá lugar en la ciudad de Cali, específicamente en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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El alcalde Alejandro Eder confirmó algunos de los grandes invitados que asistirán a la ceremonia. Presidentes de varios países sudamericanos, el rey Felipe VI de España y delegaciones de todo el mundo acompañarán a De La Espriella en su primer día como presidente.

La lista de invitados también incluye a Gianni Infantino, presidente de la Fifa, que está atravesando unos días difíciles por toda la polémica que se armó sobre su proyecto de vender un porcentaje de la Copa del Mundo a inversores privados.

Infantino ya ha visitado varias veces Colombia durante su mandato como máximo dirigente del fútbol mundial; sin embargo, esta será la primera vez que lo haga por un asunto político, como la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Más allá de la cercanía con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, esta visita podría representar una oportunidad para gestionar posibles proyectos entre el Gobierno entrante y la Fifa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Getty Images

Invitados de lujo a la posesión

SEMANA conoció que fue justamente a través de Jesurún que se pudo extender la invitación a Gianni Infantino y gestionar su presencia en el acto de posesión presidencial.

Cabe recordar que, además de ser el presidente de la FCF, Jesurún también es el representante de la Conmebol ante el Consejo de la Fifa, razón por la que mantiene una estrecha relación con Infantino.

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El presidente de la FIFA ya había estado este año en Colombia. En el mes de febrero viajó a Barranquilla para hacer parte de la inauguración del Centro de Alojamiento y Hotel de Alto Rendimiento de la Selección Colombia.

Además de Infantino, la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella contará con la siguiente lista de invitados:

Rey de España, Felipe VI

Presidente de Argentina, Javier Milei

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Presidente de Paraguay, Santiago Peña

Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández

Presidente de Panamá, José Raúl Mulino

Primer Ministro de Curazao, Gilmar Pisas

Presidente de República Dominicana, Luis Abudiner

Presidente de Chile, José Antonio Kast

Según las declaraciones del alcalde de Cali, Alejandro Éder, también asistirán los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, así como ocho cancilleres de países latinoamericanos, Israel y Suecia.

Adicionalmente, habrá delegaciones de México, Alemania, el Vaticano, Portugal y Corea del Sur.