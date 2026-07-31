Así registra la prensa mundial el frenazo de Fifa a los inversores privados: revuelo mediático

El proyecto para crear Fifa Forward Enterprise se vino abajo, luego del rechazo mediático mundial que sufrió en menos de una semana. La apertura a inversionistas privados, para administrar dinero y operación de algunos torneos de primer nivel, queda en el pasado.

Fifa descarta el plan para dar entrada a inversores privados: Infantino habló tras el rechazo mundial

Conmebol hizo pedido a Fifa por propuesta sobre inversores privados: comunicado oficial agita la polémica

Uefa, Concacaf, y otras federaciones, expresaron su absoluto descontento con la medida, obligando al presidente de Fifa, Gianni Infantino, a anunciar que el proyecto quedaba cancelado. Fue este viernes, 31 de julio de 2026, que se dio la noticia final.

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar“, escribió Fifa en sus canales oficiales.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Así registra la prensa mundial el frenazo de Fifa a inversores privados

Es la noticia del momento en el mundo del fútbol, y no pasa desapercibida en ninguno de los medios de comunicación que venían hablando de ello. Estos son algunos de los más destacados:

“FIFA frena el plan de Infantino: no venderá el Mundial a inversionistas externos” - As (España)

“La FIFA ha decidido frenar en seco uno de los proyectos más controvertidos impulsados recientemente por su presidente, Gianni Infantino. En cuestión de horas, el organismo rectificó su intención de abrir parcialmente el Mundial al capital privado, tras enfrentar una fuerte oposición internacional”.

“FIFA descarta sus planes de venta de los activos del Mundial” - Sky news (Inglaterra)

“En declaraciones recogidas por Sky News, Gianni Infantino afirmó que «ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician el objetivo inicial». Siga las últimas novedades”.

“Infantino abandona el plan de la FIFA para crear una empresa y vender acciones: ‘Creaba divisiones’” - ge globo (Brasil)

“El plan debía ser aprobado por las 211 asociaciones que forman parte de la FIFA, una por cada país afiliado a la organización, con fecha límite del 19 de septiembre para que los miembros expresaran sus opiniones. Pero rápidamente surgieron posturas opuestas”.

“La FIFA confirma: el proyecto privatizador fue anulado” - Olé (Argentina)

“La tremenda polémica que se había generado en el Planeta Fútbol con el proyecto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar la gestión de las competencias de la entidad, con la concesión de derechos comerciales y demás, quedó anulada este mismo viernes en la medianoche europea”.