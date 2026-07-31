América se pronunció tras la demanda del Inter de Bogotá: directivo explicó lo de Yhormar Hurtado

El Inter de Bogotá demandó el partido contra el América de Cali y pidió los puntos que perdió en la cancha del Estadio El Campín. El reclamo del conjunto capitalino está argumentado sobre una supuesta alineación indebida de Yhormar Hurtado, lateral derecho que fue titular en el conjunto escarlata.

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Iván Vélez, exjugador y gerente deportivo del América, se pronunció al respecto. Explicó el análisis jurídico que se hizo antes de contratar a Hurtado.

Es cierto que el defensor antioqueño arrancó el año siendo jugador del Deportes Tolima y luego pasó a Always Ready de Bolivia, antes de desembarcar en el rojo vallecaucano. Sin embargo, su contratación se hizo después de corroborar que no había ningún riesgo para ponerlo en el campo de juego.

“En América se analizaron cada una de las situaciones y, con el abogado que tenemos nosotros, se realizó. Nuestro torneo empieza desde la fecha 1 y termina en la final del campeonato; el nuestro no es un torneo largo como la Premier League o LaLiga española”, dijo Vélez en Zona Libre de Humo.

Yhormar Hurtado en su presentación como fichaje del América de Cali. Foto: @AmericadeCali

América de Cali “ya dio una respuesta” a la demanda del Inter de Bogotá. “Esperemos que llegue a feliz término. Nosotros consideramos que el jugador salió de Tolima en transferencia definitiva a Always Ready de Bolivia, donde jugó Copa Libertadores. Él vuelve a América de Cali y en lo que habla el reglamento de prevalecer la competencia, no estamos infringiendo la norma”, dijo.

Vélez subraya que la clave está en el formato de la Liga BetPlay. “Nuestro campeonato no es anual, nuestro campeonato es semestral. Este es un nuevo campeonato”, sentenció.

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El cuadro escarlata está tan seguro de su defensa que espera poder contar con Yhormar Hurtado para el partido de este domingo contra Boyacá Chicó en el Estadio Pascual Guerrero.

“No se está afectando en ningún momento la competencia. Yhormar no ha jugado con otro club este semestre; él jugó el primer semestre. La finalidad de la competencia se está cuidando; si hubiera pasado de Tolima a Nacional el semestre anterior, ahí sí. No es una misma temporada”, insistió.

Hay otro precedente: el ‘Chino’ Sandoval

Iván Vélez puso sobre la mesa el caso de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien jugó en tres equipos distintos durante 2024: arrancó su temporada con el Deportivo Cali, luego pasó al Real Cartagena y terminó el año en el Independiente Medellín.

Con Sandoval no hubo problema para ninguno de los clubes implicados y esa es la expectativa que tienen sobre la demanda de alineación indebida relacionada con Yhormar Hurtado.

“Jugó en tres equipos y jugó hasta dos copas. La ley, entendería yo, que debería ser para todos”, concluyó Vélez.