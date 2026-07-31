En una edición de Colombiamoda marcada por las alianzas entre la moda y la industria del entretenimiento, uno de los momentos que más expectativa generó fue la presentación de Felina, el nuevo lanzamiento desarrollado por Agua Bendita junto al cantante colombiano Ryan Castro. El artista paisa sorprendió al público al asumir el rol de director creativo invitado de la reconocida firma de moda colombiana, compartiendo ese liderazgo con sus fundadoras y directoras creativas, Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez.

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La propuesta fue presentada como un drop especial dentro de la colección Resort 2027, concebida bajo el concepto Primavera, una narrativa que celebra el renacer, la energía y la autenticidad desde una perspectiva contemporánea.

Ryan Castro asumió el rol de director creativo invitado de Agua Bendita para presentar ‘Felina’, un drop especial de la colección Resort 2027 presentada en pasarela en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

La colaboración representó un nuevo paso en la relación entre Ryan Castro y Agua Bendita, luego del trabajo conjunto realizado previamente con la cápsula AWAA, una iniciativa que ya había evidenciado el interés del artista por participar activamente en procesos creativos relacionados con la moda.

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Más allá de la presencia de una de las figuras más importantes de la música urbana colombiana, la pasarela puso de manifiesto una tendencia que gana cada vez más fuerza dentro del sistema de la moda nacional: la participación de artistas musicales en el desarrollo creativo de colecciones y no únicamente como invitados o embajadores de marca. En este caso, la propuesta buscó construir un puente entre la identidad de Medellín, la música urbana y la visión artesanal que ha caracterizado a Agua Bendita desde su fundación.

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Felina tomó como punto de partida una estética femenina, audaz y profundamente latina. La colección incorporó siluetas sensuales, estampados inspirados en pañuelos clásicos, flores de inspiración retro y una fuerte presencia del animal print, uno de los códigos visuales que dominan las tendencias internacionales para las próximas temporadas. A ello se sumaron detalles artesanales, sello distintivo de Agua Bendita, que dialogaron con una paleta cromática compuesta por tonos tierra, vino, negro y crema.

Ryan Castro asumió el rol de director creativo invitado de Agua Bendita para presentar ‘Felina’, un drop especial de la colección Resort 2027 presentada en pasarela en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

La propuesta también reflejó la importancia que la firma colombiana continúa otorgando al trabajo manual y al diseño con identidad local, elementos que le han permitido consolidar una presencia internacional durante los últimos años. En lugar de recurrir únicamente al impacto mediático de una celebridad, la colaboración buscó construir una narrativa coherente entre el universo visual de Ryan Castro y el ADN creativo de la marca.

Ryan Castro asumió el rol de director creativo invitado de Agua Bendita para presentar ‘Felina’, un drop especial de la colección Resort 2027 presentada en pasarela en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

Para el cantante, cuya carrera ha trascendido las fronteras de Colombia gracias a éxitos que lo han posicionado entre los principales exponentes de la música urbana latinoamericana, esta participación reafirma un interés creciente por explorar industrias creativas distintas a la música.

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En el caso de Agua Bendita, la alianza también responde a una estrategia que conecta con nuevas audiencias sin perder la esencia que ha distinguido a la marca desde sus inicios. La firma ha construido un lenguaje visual basado en la riqueza del trabajo artesanal colombiano, la exaltación de la feminidad y una propuesta estética reconocible dentro y fuera del país.

Ryan Castro asumió el rol de director creativo invitado de Agua Bendita para presentar Felina, un drop especial de la colección Resort 2027 presentada en pasarela en Colombiamoda 2026. Foto: INEXMODA

La presentación de Felina se convirtió en uno de los momentos destacados de Colombiamoda 2026, un evento que este año volvió a evidenciar la capacidad de la industria colombiana para generar conversaciones entre distintos sectores creativos.

A la pasarela de Agua Bendita junto a Ryan Castro, también se sumaron las de Gef con Morat y Vélez con J Balvin, todas presentadas en el marco de la feria textil.