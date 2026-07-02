La nueva “bebé” de Ryan Castro derritió las redes: esta sería su raza y el millonario valor que tendría

Ryan Castro atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de participar junto a J Balvin en la canción oficial de la inauguración del Mundial Fifa 2026 y mientras continúa promocionando su álbum Omerta, el cantante paisa volvió a dar de qué hablar.

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Esta vez no fue por la música ni por sus lujosos accesorios, sino por la nueva integrante de su familia: una pequeña perrita que ya se convirtió en su inseparable compañera de viajes.

A través de un video compartido en redes sociales, el intérprete de Mujeriego presentó oficialmente a Agua o Awa, nombre que eligió para la cachorra que recientemente llegó a su vida y que incluso lo acompaña a algunos de sus compromisos profesionales.

“Esta nena se llama Agua, mi nueva bebé. Es una perrita que realmente… tengo varios perros, pero esta perrita viajó con ella y eso, entonces es como que un sentimiento diferente, pues. Me acompaña a los shows, me acompaña a muchas cosas, es muy tranquilita. Tiene su camisa del Mundial de Colombia, la trajimos bonita para acá para el video”, contó el artista.

Ryan explicó que, aunque siempre ha sido amante de los animales y ya tiene otros perros, con Agua ha desarrollado un vínculo especial gracias a que viaja constantemente con él y hace parte de su día a día, incluso detrás de cámaras.

Aunque el cantante no reveló la raza de la cachorra, por sus características físicas como su pequeño tamaño, pelaje color apricot, ojos redondos y apariencia de “osito”, todo indica que se trataría de un Poodle Toy, una de las razas de compañía más apetecidas en la actualidad.

@billboard.colombia ¿Qué lleva @elcantantedelghetto en su bolsa El cantante colombiano comparte a Vogue los objetos que no pueden faltar cuando viaja ♬ sonido original - Billboard CO - Billboard CO

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En Colombia, un perro de estas características puede tener un valor aproximado de entre 3 y 8 millones de pesos si proviene de un criadero especializado. En algunos casos, cuando son comercializados como ejemplares “teacup” o “micro toy”, el precio puede alcanzar entre 8 y 15 millones de pesos, dependiendo de su linaje, pedigree y características.

Las imágenes de “Agua” no tardaron en conquistar a los seguidores de Ryan Castro, quienes destacaron su diminuto tamaño y la tranquilidad con la que acompaña al cantante, incluso luciendo una camiseta de la Selección Colombia durante una de sus grabaciones.