Después de días recorriendo montañas de escombros en busca de sobrevivientes tras el devastador terremoto que sacudió a Venezuela, los perros rescatistas colombianos recibieron un reconocimiento que emocionó a cientos de personas.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que Candy, Rojo, Tamy y Dastan, integrantes del componente canino del equipo USARCOL-1, fueron condecorados con la Medalla al Mérito del Servicio, una distinción otorgada por la Presidencia de Venezuela en agradecimiento por su participación en las labores de búsqueda y rescate.

“Hay huellas que quedan para siempre”, escribió la entidad al compartir las imágenes del homenaje.

En el mensaje también destacó el trabajo realizado por los caninos durante la emergencia.

“Por su invaluable labor durante las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto en Venezuela, Candy, Rojo, Tamy y Dastan fueron condecorados con la Medalla al Mérito del Servicio, un reconocimiento otorgado por la Presidencia de Venezuela”.

La UNGRD añadió que estos perros no distinguen fronteras cuando se trata de salvar vidas.

“Ellos no conocen fronteras; solo conocen el camino que los lleva hasta quienes más los necesitan. Gracias por demostrar que el heroísmo también deja huellas”.

¿Por qué son tan importantes los perros rescatistas?

Durante un terremoto, los perros especializados se convierten en una de las herramientas más valiosas para localizar personas atrapadas bajo edificios colapsados. Su olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de un ser humano, lo que les permite detectar rastros de vida incluso a varios metros de profundidad entre los escombros.

Gracias a esa capacidad pueden identificar olor humano, percibir cambios en las corrientes de aire, detectar rastros biológicos como respiración, sudor o sangre y señalar espacios donde aún podría haber sobrevivientes.

Su trabajo no reemplaza la tecnología, sino que la complementa. Cuando un perro marca un punto con posible presencia humana, los rescatistas verifican el lugar con sensores térmicos, cámaras de fibra óptica y otros equipos especializados antes de iniciar las labores de excavación.

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Claves para salvar vidas

En emergencias como la ocurrida en Venezuela, los perros rescatistas cumplen funciones decisivas durante las primeras 72 horas, el periodo más crítico para encontrar personas con vida.

Entre sus principales aportes están:

Localizar rápidamente sobrevivientes bajo estructuras colapsadas.

Priorizar las zonas donde deben concentrarse los equipos de rescate.

Reducir el tiempo de respuesta en las operaciones.

Acceder a espacios donde los rescatistas no pueden ingresar de forma segura.

Brindar esperanza y tranquilidad a las familias que esperan noticias de sus seres queridos.

Sin embargo, estas labores también implican riesgos para los animales. Deben enfrentarse a altas temperaturas, polvo, humedad, vidrios, estructuras inestables y largas jornadas de trabajo, por lo que operan en ciclos cortos con descansos obligatorios para proteger su bienestar.

El reconocimiento otorgado a Candy, Rojo, Tamy y Dastan se convirtió en un homenaje no solo a estos cuatro héroes de cuatro patas, sino también al papel fundamental que desempeñan los equipos caninos en las misiones de búsqueda y rescate alrededor del mundo, donde muchas veces son ellos quienes encuentran la esperanza antes que cualquier otra herramienta.