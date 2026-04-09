Misterioso homicidio en Soacha: rescatista de perritos fue encontrado sin vida

El pasado 6 de abril fue hallado un cuerpo sin vida en inmediaciones de la vereda Chacua Alta, que colinda entre Sibaté y Soacha.

La víctima fue identificada como Édgar Retavisca, un hombre de 61 años que dedicó parte de su vida para rescatar perros en la capital del país, además de luchar por sus derechos y por prevenir los abandonos.

Debido a su labor a favor del respeto hacia estos seres vivos, era bastante reconocido y querido en la comunidad, sobre todo porque, al momento de su deceso, tenía bajo su cuidado 69 perros a los que ayudaba sin ningún tipo de interés.

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Lamentablemente, le encontraron una herida de arma cortopunzante en su cuello; así lo confirmó el periodista judicial más conocido como Gato Gómez.

Conforme al también redactor, allegados al rescatista aseguraron que había tenido múltiples altercados con una familia de la misma localidad que al parecer también terminaban con la vida de varios animales que estaban bajo su cuidado.

Por lo anterior, Retavisca habría denunciado hostigamientos y también múltiples muertes de algunos de los animales que tenía bajo su cuidado.

Una de las pistas que tienen las autoridades es un misterioso mensaje difundido en un chat de WhatsApp en la vereda donde informaban los últimos movimientos del occiso.

En el mensaje de audio, una persona menciona que Edgar se encontraba en Pablo Neruda y que además se transportaba en una cicla. Adicionalmente, hicieron una advertencia a la comunidad señalando que el animalista podría hacerles algún tipo de daño.

“Le informo que el señor Édgar Retavisca está libre y que se encuentra por acá en Pablo Neruda e iba en una cicla. Entonces informó a la comunidad cualquier cosa. Que informen si llega a hacerle daño por ahí a alguien, que estén muy pendientes”, decía el mensaje.

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Por su parte, el hermano del rescatista, William Retavisca, relató en Q’hubo lo que sucedió ese día.

“Lo que yo sé es que ayer él iba en son de rescatar a sus otros animales, sus perros que tenía perdidos. Él no iba en son de pelear, de hacerle nada a nadie porque él no cargaba nada, ni tampoco es un criminal, como lo han tildado. Él iba a rescatar a sus animales en la bicicleta y, desafortunadamente, lo asesinaron vilmente a apuñaladas”, expresó.

Igualmente, fue reiterativo en que el caso no puede quedar impune y que espera que las autoridades competentes esclarezcan lo sucedido y hagan justicia.