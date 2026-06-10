La Alcaldía de Funza anunció la puesta en funcionamiento del primer Punto Fijo de Esterilización Animal de carácter municipal en Colombia, una infraestructura destinada a la atención de perros y gatos mediante procedimientos gratuitos de esterilización.

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La iniciativa adquiere relevancia en el contexto de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, que establece que los municipios de primera categoría deberán contar antes de 2027 con programas permanentes de esterilización e infraestructura adecuada para este fin. Con la apertura de este centro, el municipio avanza en la implementación de ese tipo de medidas.

“Nos sentimos muy orgullosos de inaugurar este espacio porque quienes tenemos mascotas sabemos que son un integrante más del hogar y merecen ser atendidas con amor, respeto y las mejores condiciones posibles. Hoy les entregamos a los funzanos un lugar pensado para proteger la vida y el bienestar de nuestros animales, con profesionales capacitados, equipamiento adecuado y un acompañamiento responsable en cada etapa del proceso. Este era un compromiso que asumimos con la comunidad y hoy es una realidad que refleja el cariño que sentimos por nuestros perros y gatos”, afirmó la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago.

Funza abre el primer punto fijo municipal de esterilización animal en Colombia Foto: Alcaldía de Funza / API

De acuerdo con la administración municipal, el centro fue diseñado para ofrecer atención especializada e incorpora anestesia inhalada en las jornadas gratuitas de esterilización, así como equipos multiparámetros para el monitoreo intraoperatorio de los signos vitales de los animales durante los procedimientos.

El punto también cuenta con espacios destinados a la recuperación de los pacientes y un esquema de seguimiento posterior para acompañar a los tenedores responsables y verificar la evolución de las mascotas tras la cirugía.

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Según la Alcaldía, las instalaciones operan bajo protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección, y cuentan con concepto favorable de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal estará a cargo del servicio, que funcionará mediante un sistema de inscripción y agendamiento previo, reemplazando las jornadas masivas. Con este modelo, el municipio busca organizar la atención, reducir los tiempos de espera y ofrecer acompañamiento especializado durante todo el proceso.