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Funza reporta 100 % de efectividad en acciones legales para garantizar acceso a la salud

La Secretaría de Salud ha tramitado PQRS y tutelas que permitieron el acceso oportuno a servicios médicos, tratamientos y medicamentos en el municipio.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 11:28 a. m.
Funza reporta 100% de efectividad en acciones legales para garantizar acceso a la salud
Funza reporta 100% de efectividad en acciones legales para garantizar acceso a la salud Foto: Alcaldía de Funza

La administración municipal de Funza, a través de su Secretaría de Salud, informó que alcanzó una efectividad del 100 % en los procesos legales adelantados para garantizar la atención de los ciudadanos frente a barreras impuestas por las EPS.

De acuerdo con el balance, durante la vigencia 2024–2026 se han gestionado 3.349 PQRS y 810 acciones de tutela, con resultados favorables en la totalidad de los casos. Esto ha permitido que 1.074 personas accedan oportunamente a citas médicas, tratamientos y medicamentos.

El acompañamiento institucional se presta tanto en el casco urbano como en las zonas rurales del municipio, con el objetivo de asegurar el acceso al derecho a la salud sin importar la ubicación de los usuarios.

En Funza no permitimos que se vulneren los derechos de nuestros ciudadanos. La salud no es un favor, es un derecho, y desde esta administración estamos comprometidos en defenderlo con todas las herramientas legales necesarias”, aseguró la alcaldesa Jeimmy Villamil.

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Funza reporta 100% de efectividad en acciones legales para garantizar acceso a la salud
Funza reporta 100% de efectividad en acciones legales para garantizar acceso a la salud Foto: Alcaldía de Funza

Según la administración, la estrategia ha contribuido a reducir los tiempos de respuesta y a eliminar barreras de acceso al sistema de salud, especialmente en casos de negativas o demoras por parte de las EPS.

“Nuestro equipo legal trabaja incansablemente para que cada funzano tenga acceso digno y oportuno a los servicios de salud. Hoy, los resultados hablan por sí solos: hemos logrado una favorabilidad del 100 % y eso significa vidas impactadas positivamente”, agregó la mandataria.

Funza reporta 100% de efectividad en acciones legales para garantizar acceso a la salud
Funza reporta 100% de efectividad en acciones legales para garantizar acceso a la salud Foto: Alcaldía de Funza

La administración municipal invitó a la comunidad a acudir a la Secretaría de Salud, ubicada en la Calle 11 No. 9-15, donde se brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., para recibir orientación y acompañamiento en la defensa de sus derechos.