Primeras imágenes de la llegada de la Selección Colombia a Guadalajara: se calienta el debut del Mundial 2026

Contador Mundial FIFA 2026

Este jueves, 11 de junio de 2026, empieza el sueño mundialista de la Selección Colombia. Ya hay unas primeras imágenes de la llegada del plantel Tricolor a Guadalajara, ciudad que será su campamento base y lugar de entrenamientos.

🔴 Simulador del Mundial 2026 | Arme el fixture completo y defina a su campeón

Cabe recordar que el debut de la Selección Colombia será el próximo 17 de junio, contra Uzbekistán, en el estadio Ciudad de México. En partido válido por la primera fecha del grupo K, el cuadro cafetero buscará los tres puntos ante el conjunto asiático.

Reportan la llegada de la Selección Colombia a Guadalajara

Noticias Caracol reportó el momento, en directo, desde Guadalajara: “Acaba de llegar el avión de la Selección Colombia con los 26 elegidos por el técnico Néstor Lorenzo para empezar a competir en la Copa del Mundo. Recordemos que esta es la sede del equipo colombiano”.

#Atención | Llegaron los 26 jugadores de la selección Colombia, junto con su cuerpo técnico, a Guadalajara, ciudad donde estará mientras se alista para disputar su primer partido contra Uzbekistán.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/4jEcyYTNcy pic.twitter.com/z9XuJAhkwX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 11, 2026

Con estas imágenes empieza el sueño mundialista para la Selección Colombia. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo espera, como mínimo, superar la mejor actuación histórica del país en una cita orbital, registrada en Brasil 2014, cuando llegó a los cuartos de final.

“¡Colombia ya aterrizó en territorio mundialista! A bordo de un avión Boeing 787 de Avianca, la selección llegó a Guadalajara para afrontar el compromiso mundialista. Avianca, aerolínea oficial de la Selección Colombia”, reveló la aerolínea Avianca.

¿Cómo está el plantel de la Selección Colombia?

Tras el último amistoso contra Jordania, que la Tricolor ganó por 2-0, parece que los 26 futbolistas están en óptimas condiciones de cara al Mundial 2026. Hubo un pequeño susto por Luis Díaz y un par de golpes que recibió en el juego, pero el técnico Lorenzo dio un balance positivo.

“Está bien. Nos asustamos con un par de caídas que tuvo, sobre todo porque la cancha también estaba como dura, resbalosa, y tuvimos precaución. Pero está bien, gracias a Dios”, fueron las palabras de Lorenzo a los medios de comunicación en San Diego (California).

Parte de la nómina de Selección Colombia que disputará el Mundial 2026. Foto: Getty Images

En ese mismo partido, el jugador Jorge Carrascal sufrió una violenta entrada sobre el final del encuentro. Tanto así que el jugador jordano Amer Jamous vio la tarjeta roja directa por parte del juez central.

De resto, no ha existido comunicación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol sobre alguna molestia física de algún jugador del combinado nacional.

Se espera que Lorenzo y sus dirigidos inicien la preparación para el debut en las próximas horas. Los resultados de los últimos dos amistosos, contra Costa Rica y Jordania, fueron positivos para el equipo, con dos victorias consecutivas.