Falcao García suena en la Selección Colombia: revelan el importante cargo que ocuparía

Néstor Lorenzo inició la búsqueda de su nuevo asistente técnico, teniendo en cuenta que Amaranto Perea dejó la Selección Colombia tras el Mundial 2026 para tomar las riendas de Independiente Medellín como director técnico en propiedad.

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El nombramiento oficial debería realizarse en el transcurso de agosto y septiembre, pues la Tricolor tiene programado disputar dos amistosos en la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre.

La baraja de candidatos se ha mantenido en profundo secreto; sin embargo, en las últimas horas se mencionó el nombre de Radamel Falcao García como un posible refuerzo para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Falcao se encuentra sin equipo tras su salida de Millonarios y, aunque todavía no ha anunciado su retiro del fútbol profesional, demostró que tiene grandes conocimientos en su faceta como comentarista deportivo de ESPN.

De acuerdo al periodista Sebastián Vargas de Caracol Radio, el nombre de Falcao García como asistente “le gusta mucho a Lorenzo” y podría plantearse sobre la mesa de la Federación Colombiana de Fútbol.

Además de su basta experiencia como futbolista, el ‘Tigre’ tiene una relación excepcional con todos los jugadores y sería un apoyo importante para encontrar el delantero goleador que tanto le ha faltado a Colombia en los últimos años.

Falcao acompañó de cerca a la Selección Colombia en el Mundial 2026 e identificó algunos de los detalles a mejorar, pero siempre mostrando respeto hacia el trabajo de Néstor Lorenzo y su grupo de trabajo.

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“Tuvimos oportunidades y no las aprovechamos. En estás instancias, en este nivel, el rival no te perdona y fue otra vez en penales, como ya nos ha pasado. Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones”, dijo tras la derrota contra Suiza en Vancouver.

Falcao es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, rótulo que no le han logrado quitar tras varios años de brillar por su ausencia en las convocatorias. James Rodríguez está cerca de ese registro y Luis Díaz viene haciendo méritos para destronarlo en el futuro cercano.

Falcao García en compañía de jugadores y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Foto: X Selección Colombia

Sin lugar en Millonarios

Llegar al cuerpo técnico de la Selección Colombia depende únicamente de su deseo. Ahora mismo no tiene contrato con ningún equipo y su regreso a Millonarios está prácticamente descartado por la carga tributaria que significaría quedarse en Bogotá otros seis meses más.

“Falcao terminó contrato con nosotros a final de junio, él se fue al Mundial a participar como comentarista en algunos partidos, pero esa es toda la situación que yo conozco. Él tiene una situación que hemos mejorado en el pasado de carácter fiscal que limita un poco su permanencia en Colombia”, aseguró Enrique Camacho, presidente del cuadro albiazul.

La última aparición pública de Falcao fue en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos en familia disfrutando de las vacaciones en Estados Unidos.