Mundial 2026: Falcao no estará en la cancha ante Ghana, pero apoya a Colombia y da de qué hablar por su lujosa colección de carros

La Selección Colombia afronta este viernes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. La Tricolor se enfrenta a Ghana en los dieciseisavos de final con la misión de conseguir un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final y seguir alimentando el sueño de conquistar la primera Copa del Mundo de su historia.

Ferrari, MINI y potencia pura: los lujosos carros de Juan Fernando Quintero, el 20 de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Aunque Radamel Falcao García no estará en la cancha, el máximo goleador histórico de la selección continúa siendo uno de los grandes referentes del fútbol colombiano. ‘El Tigre’ ha seguido de cerca el recorrido del combinado nacional y ha expresado su respaldo a un grupo que hoy busca mantener con vida la ilusión de millones de aficionados.

Pero, además de su legado futbolístico, el samario también suele llamar la atención por otra de sus grandes pasiones: los carros de lujo. A lo largo de su carrera en Europa, el delantero reunió una colección de vehículos que combina exclusividad, potencia y elegancia, con modelos que figuran entre los más deseados del mercado.

Los carros de lujo que ha conducido Radamel Falcao

McLaren 675LT Spider

Considerada la joya de su colección, este superdeportivo británico destaca por su exclusividad, ya que se fabricaron pocas unidades en el mundo. Está equipado con un motor V8 biturbo de 3,8 litros que desarrolla 675 caballos de potencia, suficiente para acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y superar los 320 km/h.

Su carrocería en fibra de carbono y su diseño aerodinámico lo convierten en uno de los vehículos más codiciados de McLaren.

Ferrari 458 Italia

Otro de los deportivos que ha estado ligado al ‘Tigre’ es el Ferrari 458 Italia, un modelo que se convirtió en uno de los íconos de la marca italiana gracias a su motor V8 atmosférico y a un diseño inspirado en la competición.

Su combinación de velocidad, sonido y exclusividad lo mantiene como uno de los Ferrari más admirados por los coleccionistas.

Porsche Panamera Turbo

Para quienes buscan deportividad sin renunciar al lujo, el Porsche Panamera Turbo es una de las mejores opciones, y Falcao también lo tuvo en su garaje.

El sedán alemán ofrece un potente motor biturbo, acabados prémium, tecnología de última generación y un desempeño que mantiene el ADN deportivo característico de Porsche.

BMW X6

El delantero colombiano también ha sido visto conduciendo un BMW X6, una camioneta que mezcla el confort de una SUV con una apariencia deportiva tipo coupé.

Su diseño robusto, amplio espacio interior y excelente desempeño la convierten en una de las camionetas favoritas entre deportistas de élite.

Los juguetes de lujo de James Rodríguez fuera de las canchas: velocidad, exclusividad y millones sobre ruedas

Range Rover Sport

La elegancia británica también hace parte de la colección del exdelantero de la selección. La Range Rover Sport sobresale por su lujo, comodidad y tecnología, además de ofrecer un desempeño sobresaliente tanto en carretera como fuera de ella.

Es uno de los modelos preferidos por figuras del deporte y del entretenimiento gracias a su sofisticado diseño.

Mercedes-Benz Clase S

Entre los vehículos más refinados vinculados a Falcao también aparece el Mercedes-Benz Clase S, un sedán que representa el máximo nivel de confort de la marca alemana.

Su interior incorpora materiales de lujo, asistentes inteligentes de conducción y un alto nivel de seguridad, características que lo convierten en uno de los automóviles más exclusivos del mercado.

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Más allá de los goles que marcaron su carrera con clubes como River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios, Radamel Falcao García también ha construido una imagen ligada al lujo y la exclusividad. Mientras Colombia busca el paso a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Ghana, el histórico delantero sigue siendo un referente para la Tricolor y una figura que continúa despertando interés tanto dentro como fuera de las canchas.