La Selección Colombia vuelve a escena este martes, 23 de junio, en el Mundial 2026 con un duelo clave ante República Democrática del Congo, por la segunda fecha del grupo K.

Los juguetes de lujo de James Rodríguez fuera de las canchas: velocidad, exclusividad y millones sobre ruedas

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con aire en la camiseta después del triunfo 3-1 contra Uzbekistán y con la posibilidad de dar otro paso importante hacia la siguiente ronda.

En ese contexto, uno de los nombres que vuelve a aparecer en el radar es el de Juan Fernando Quintero, un jugador que no siempre necesita partir como titular para cambiarle el ritmo a un partido. El antioqueño, que se mueve como volante creativo o mediocampista ofensivo, ha sido una de esas cartas que Colombia puede usar para darle pausa, claridad y último pase al ataque.

Juanfer ya ha demostrado que desde el banco también puede ser determinante. En Eliminatorias, sus números lo pusieron como uno de los jugadores con mejor aporte ofensivo entrando como suplente, una condición que lo mantiene como alternativa de lujo para momentos en los que la Selección necesita talento, precisión y una pelota filtrada que rompa líneas.

Pero fuera de la cancha, el ‘20’ colombiano también ha llamado la atención por otra de sus pasiones: los carros de alta gama. Aunque no suele presumir una colección tan extensa como otras figuras internacionales, sí ha sido relacionado con modelos que mezclan diseño, velocidad y exclusividad.

Ferrari Portofino, la joya más costosa de Juanfer

Uno de los carros más llamativos asociados con Juan Fernando Quintero es un Ferrari Portofino, vehículo que ha sido reseñado por varios medios como una de sus grandes joyas sobre ruedas.

Este deportivo italiano ha sido avaluado en más de 1.500 millones de pesos y se convirtió en uno de los carros más comentados del futbolista colombiano. No es para menos: se trata de un modelo descapotable, elegante y con prestaciones pensadas para quienes buscan lujo, velocidad y presencia.

El Ferrari Portofino cuenta con un motor V8 Turbo de 3.9 litros, capaz de entregar cerca de 592 caballos de fuerza. Además, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 320 kilómetros por hora.

Más allá de sus cifras, este modelo también destaca por su diseño tipo gran turismo, su techo convertible y su interior sofisticado, con acabados deportivos, pantalla táctil y detalles que lo ubican entre los vehículos más exclusivos de la marca italiana.

MINI John Cooper Works, el otro lujo con sello deportivo

Otro de los carros que ha estado relacionado con Juanfer es un MINI John Cooper Works de tres puertas, modelo que apareció luego de que el futbolista fuera presentado como embajador de MINI Colombia.

Aunque a simple vista puede parecer más compacto que un Ferrari, este vehículo tiene un ADN completamente deportivo. El MINI John Cooper Works cuenta con 306 caballos de potencia y es reconocido por su respuesta rápida, su diseño agresivo y su estilo urbano de alta gama.

@arnold_clark Bring it up a gear with the MINI JCW 1to6 Edition. Be one of only 150 people in the UK to own one of the last manual MINI John Cooper Works. Yes, you heard that right, this mighty MINI marks the end of the iconic JCW manual era. #MINI #JohnCooperWorks #JCW #1to6 #CarsofTikTok ♬ original sound - Arnold Clark

Los carros de lujo de Luis Díaz: las joyas sobre ruedas del líder de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Según la información publicada por CarroYa, el modelo tenía un precio cercano a los 148.900.000 pesos, una cifra que lo ubica como un carro premium dentro de su segmento. Su diseño, con líneas deportivas y una estética juvenil, encaja con la imagen de un futbolista creativo, distinto y acostumbrado a salirse del libreto.

Una colección discreta, pero con carros de alto impacto

A diferencia de otros futbolistas que suelen mostrar garajes llenos de camionetas, superdeportivos y modelos personalizados, Juan Fernando Quintero ha manejado un perfil más discreto. Sin embargo, los carros que se le conocen tienen algo en común: no pasan desapercibidos.

El Ferrari Portofino representa el lujo más exclusivo y veloz; el MINI John Cooper Works, por su parte, muestra una faceta más urbana, moderna y deportiva. Dos estilos diferentes, pero conectados por la misma idea: potencia, diseño y personalidad.

En plena Copa del Mundo, mientras Colombia espera que Juanfer vuelva a aparecer con una asistencia, un pase filtrado o una genialidad de esas que solo él ve, su nombre también vuelve a moverse fuera de la cancha por una colección de carros que refleja el mismo sello que tiene su fútbol: clase, precisión y mucho estilo.