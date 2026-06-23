La fe intacta: el conmovedor video de los padres de Luis Díaz antes del duelo mundialista

En el marco del Mundial 2026, las expectativas y los corazones de millones de colombianos laten al unísono. En medio del frenesí mediático y la tensión táctica que precede a un encuentro tan crucial como el de Colombia contra la RD Congo, un momento de profunda intimidad y recogimiento ha logrado paralizar las redes sociales y conmover al país entero.

Los protagonistas no fueron los jugadores de la Selección Colombia, sino los padres de Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich.

¿Amuleto de la suerte?: el inesperado gesto de Luis Díaz con el Junior de Barranquilla previo a enfrentar a RD Congo

A través de un video que rápidamente se viralizó, difundido originalmente por medios como SEMANA, se ve a Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padres del extremo guajiro, protagonizando un acto de fe inquebrantable.

La escena, capturada en la tranquilidad de una habitación de hotel, dista mucho del bullicio ensordecedor de los estadios, pero resuena con una fuerza arrolladora.

Sobre la cama, se encuentran con un cuidado casi ceremonial las camisetas de la Selección Colombia, destacando en el centro la emblemática amarilla número 7 con el nombre de Luis Díaz.

Lucho Díaz es un ídolo en la Selección Colombia. Foto: Instagram

Este escenario improvisado se convirtió en un verdadero altar de esperanza y amor filial. Con las manos entrelazadas, una postura de profundo respeto y prendas que rinden homenaje a la Selección, los padres elevaron una oración profunda y sentida.

Las palabras del padre, pronunciadas en voz alta con la solemnidad que solo un progenitor preocupado y orgulloso conoce, no solo clamaban por el éxito deportivo, sino por la integridad humana y profesional de todo el plantel.

“Sabiduría para tomar las mejores decisiones y valentía para dejarlo todo en la cancha”, fueron algunas de las primeras peticiones, reconociendo sabiamente que el fútbol moderno al más alto nivel exige tanto fortaleza mental como destreza física.

Pero la súplica fue mucho más allá del pitazo final de los 90 minutos. En su plegaria, se pidió explícitamente que cada esfuerzo de los seleccionados sea un “reflejo de su amor por la camiseta”, que cada gol se transforme en un “motivo de alegría para todo el país” y que el triunfo los haga sentir orgullosos de ser colombianos.

Esta innegable conexión entre el desempeño en el terreno de juego y el estado de ánimo de una nación es un fenómeno bien conocido en Colombia, un país que encuentra en el fútbol un bálsamo y una excusa perfecta para celebrar la vida. Asimismo, el ruego incluyó un clamor por la protección física de los deportistas, pidiendo que cada jugador sea resguardado de las temidas lesiones y que salga al campo lleno de “confianza y humildad”.

Quizás el momento más emotivo y trascendental de la intervención llegó hacia el final, cuando la oración superó la barrera de lo puramente deportivo para tocar la fibra de la realidad social nacional.

El padre de Luis Díaz pidió que la entrega de los jugadores en la cancha sirva de inspiración para “poner lo mejor de nosotros en la construcción de un mejor país, donde las futuras generaciones puedan vivir en paz”. Este mensaje resuena de una manera muy especial en una sociedad que busca constantemente referentes de unidad, resiliencia y superación.

El Tino Asprilla convoca una multitudinaria cabalgata para “despedir” a Gustavo Petro

Este acto de devoción familiar no es un hecho aislado en la vida del jugador de Barrancas, sino el reflejo fiel de las sólidas bases sobre las que se ha construido el éxito humano y deportivo de Lucho.

La familia siempre ha demostrado ser un pilar absolutamente innegociable en la carrera del futbolista, brindándole un apoyo incondicional que lo acompaña tanto en las gradas de los estadios europeos como en el silencioso, pero poderoso plano espiritual. En un torneo tan exigente y agotador como la Copa Mundial 2026, saber que se cuenta con este nivel de respaldo es, sin duda alguna, el combustible más valioso para cualquier jugador.

El resonante “¡Vamos, Colombia!” y el “Amén” con el que concluye el conmovedor video no solo cerraron una oración privada: se convirtieron en el eco de la voz de millones de aficionados en todo el mundo. Los padres de Lucho demostraron que, mucho antes de que ruede el balón en el césped, la victoria más grande ya se ha asegurado: la unión, el amor familiar y la fe intacta en un grupo humano que lleva sobre sus hombros, y en sus botines, los sueños más grandes de toda una nación.