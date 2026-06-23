Shakira paraliza la TV mostrando por primera vez ‘Dai Dai’ en español en reconocida cadena estadounidense

En el marco de la Copa Mundial de la Fifa 2026, Shakira ha preparado una sorpresa para sus fans hispanohablantes, especialmente para la afición colombiana. La artista la esperada versión en español de su éxito global Dai Dai. El lanzamiento se llevó a cabo justo antes del crucial partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo.

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El sencillo Dai Dai ya venía posicionándose como uno de los himnos de esta cita mundialista, dominando las listas de reproducción a nivel global con su mezcla contagiosa de ritmos afrobeat, pop y percusiones tribales. Sin embargo, los fanáticos latinoamericanos clamaban por una adaptación en su idioma natal.

Shakira decidió entrar al estudio para reescribir y grabar esta nueva versión. La decisión de fusionar la identidad sonora de la canción original con letras en español promete no solo encender las gradas, sino tender un puente cultural fascinante.

Al tratarse de un partido entre un país sudamericano y uno africano, la música actuó como un hilo conductor que celebra la herencia musical de la República Democrática del Congo entrelazada con la inconfundible sabrosura del pop latino que la colombiana exporta al mundo.

Es un recordatorio del apoyo incondicional de los más de cincuenta millones de colombianos que laten al unísono con el equipo en este Mundial 2026.

Los aficionados organizaron un multitudinario Banderazo. Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa ( Reportero gráfico de el Colombiano de Medellín envía el material colprensa para que sea distribuido en los diferentes medios de Colombia)

La barranquillera ha estado presente en las ultimas citas mundialistas. En el Mundial de Alemania 2006, cautivó al mundo entero con su presentación de Hips Don’t Lie - Bamboo en la ceremonia de clausura.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, dejó una huella imborrable en toda una generación con el inolvidable fenómeno global que fue Waka Waka y finalmente, en Brasil 2014, regresó a los estadios para prender la fiesta de clausura con la aclamada canción La La La.

Shakira en el Mundial de 2010 con su famoso Waka-Waka. Foto: Getty Images

Las redes sociales ya han comenzado a reaccionar. Los términos relacionados con la artista, el título de la canción y la Selección Colombia se han posicionado rápidamente en los primeros lugares de las tendencias globales.

El mundo entero está atento a lo que promete ser un hito histórico, reafirmando una vez más la influencia de los artistas latinos en las esferas más altas del entretenimiento global.

Con esta adaptación al español de Dai Dai, Shakira reafirma su trono. Demuestra una capacidad inagotable para reinventarse y entregar himnos que trascienden las barreras del idioma y las fronteras geográficas, manteniendo su estatus como el rostro musical por excelencia del evento deportivo más grande del planeta.