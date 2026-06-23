Las tablas de todos los grupos del Mundial 2026 tras la segunda fecha

Se jugó la segunda fecha del Mundial 2026, que dejó más sorpresas, chicos que se siguen creciendo y algunas favoritas que hasta ahora cumplen, además de algunos eliminados que comienzan el plan retorno y clasificados que anhelan más fuerza para hacer historia. La tercera oleada de partidos estará cargada de seis por día en simultaneo.

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La selección de México ya aseguró de manera anticipada su clasificación a la siguiente fase y le cumple a su afición con la tarea. Ahora avanza, como mínimo, hasta los cuartos de final, instancia que no alcanza desde el Mundial de 1986. A los mexicanos les siguieron Colombia, Estados Unidos, Argentina y Alemania, todos con seis puntos de seis posibles.

Corea del Sur, en el grupo de México, se mantiene en la pelea, se cita con República Checa y sueña con la clasificación; Ecuador agravó la crisis ante Curazao y no le pudo ganar y ahora definirá su suerte en un cara a cara con Alemania; España revivió con Arabia Saudita, mientras que Brasil intenta reaccionar y Uruguay se complica y está al borde de la eliminación.

La selección paraguaya fue muy fuerte ante Turquía y la eliminó, en uno de los partidos más épicos hasta el momento en el Mundial 2026. Argentina está imparable con Lionel Messi rompiendo récords, mientras que Inglaterra no pudo con Ghana y deja su primer lugar tambaleando.

Portugal no tuvo problemas con Uzbekistán y Cristiano Ronaldo se fue de doblete en un 5-0 contundente. Las tablas están en su mejor momento y comienza la tercera jornada que dejará a más clasificados.

La jornada de este 24 de junio

Grupo B

Suiza vs. Canadá

Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)

Hora en Colombia: 2:00 p. m.

Canal de TV: D Sports / DGO

Bosnia-Herzegovina vs. Qatar

Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)

Hora en Colombia: 2:00 p. m.

Canal de TV: D Sports / DGO

Grupo C

Marruecos vs. Haití

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

Hora en Colombia: 5:00 p. m.

Canal de TV: D Sports / DGO

Escocia vs. Brasil

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

Hora en Colombia: 5:00 p. m.

Canal de TV: D Sports / DGO, Caracol TV, RCN TV, Disney+

Grupo A

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio: Estadio BBVA (Monterrey, México)

Hora en Colombia: 8:00 p. m.

Canal de TV: D Sports / DGO

República Checa vs. México

Estadio: Azteca (Ciudad de México)

Hora en Colombia: 8:00 p. m.

Canal de TV: D Sports, Win Sports