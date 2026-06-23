Las tablas de todos los grupos del Mundial 2026 tras la segunda fecha

Se jugó la segunda fecha del Mundial 2026, que dejó más sorpresas, chicos que se siguen creciendo y algunas favoritas que hasta ahora cumplen, además de algunos eliminados que comienzan el plan retorno y clasificados que anhelan más fuerza para hacer historia. La tercera oleada de partidos estará cargada de seis por día en simultaneo.
La selección de México ya aseguró de manera anticipada su clasificación a la siguiente fase y le cumple a su afición con la tarea. Ahora avanza, como mínimo, hasta los cuartos de final, instancia que no alcanza desde el Mundial de 1986. A los mexicanos les siguieron Colombia, Estados Unidos, Argentina y Alemania, todos con seis puntos de seis posibles.
Corea del Sur, en el grupo de México, se mantiene en la pelea, se cita con República Checa y sueña con la clasificación; Ecuador agravó la crisis ante Curazao y no le pudo ganar y ahora definirá su suerte en un cara a cara con Alemania; España revivió con Arabia Saudita, mientras que Brasil intenta reaccionar y Uruguay se complica y está al borde de la eliminación.
La selección paraguaya fue muy fuerte ante Turquía y la eliminó, en uno de los partidos más épicos hasta el momento en el Mundial 2026. Argentina está imparable con Lionel Messi rompiendo récords, mientras que Inglaterra no pudo con Ghana y deja su primer lugar tambaleando.
Portugal no tuvo problemas con Uzbekistán y Cristiano Ronaldo se fue de doblete en un 5-0 contundente. Las tablas están en su mejor momento y comienza la tercera jornada que dejará a más clasificados.
La jornada de este 24 de junio
Grupo B
- Suiza vs. Canadá
Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)
Hora en Colombia: 2:00 p. m.
Canal de TV: D Sports / DGO
- Bosnia-Herzegovina vs. Qatar
Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
Hora en Colombia: 2:00 p. m.
Canal de TV: D Sports / DGO
Grupo C
- Marruecos vs. Haití
Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
Hora en Colombia: 5:00 p. m.
Canal de TV: D Sports / DGO
- Escocia vs. Brasil
Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)
Hora en Colombia: 5:00 p. m.
Canal de TV: D Sports / DGO, Caracol TV, RCN TV, Disney+
Grupo A
- Sudáfrica vs. Corea del Sur
Estadio: Estadio BBVA (Monterrey, México)
Hora en Colombia: 8:00 p. m.
Canal de TV: D Sports / DGO
- República Checa vs. México
Estadio: Azteca (Ciudad de México)
Hora en Colombia: 8:00 p. m.
Canal de TV: D Sports, Win Sports