Los seis partidos del Mundial 2026 de este 24 de junio: Horario y canal de TV

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no da tregua y este miércoles 24 de junio se vivirá una jornada crucial y diferente con la definición de la fase de grupos. La parrilla de programación pasa de cuatro a seis partidos diarios, en bloques de dos en simultanea, para garantizar el juego limpio e ir conociendo los clasificados.

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Las emociones están servidas y cada una de las selecciones marcará su destino en la Copa del Mundo. Los grupos A, B y C tendrán acción, con varios equipos al límite, otros ya eliminados que cumplirán con el trámite antes de vuelta a casa y están los que necesitan asegurar el primer lugar, como México, Brasil o Suiza.

En el Grupo B la lucha está encendida y será el primero en definirse. Suiza y Canadá se verán las caras en Vancouver en un duelo directo por el primer puesto de esta zona, mientras que Bosnia-Herzegovina medirá fuerzas ante Qatar en Seattle y buscará milagros.

Por los lados del Grupo C, a segunda hora, la atención se traslada a la Costa Este de Estados Unidos. La aguerrida Marruecos, una de las sensaciones en el Mundial 2026, se enfrentará a la eliminada Haití en Atlanta y espera que le alcance para ser primero. Al mismo tiempo, Escocia tendrá la difícil tarea de plantarle cara a la Brasil de Carlo Ancelotti en Miami, que todavía no convence, pero también va por el 1°.

Finalmente, el cierre de la jornada estará a cargo del Grupo A. Sudáfrica busca la sorpresa frente a la dinámica Corea del Sur en Monterrey, que peleará por el primer lugar. En paralelo, México saltará a la cancha del imponente Estadio Azteca para cerrar su participación en esta fase enfrentando a la República Checa.

Mundial 2026: Partidos de este 24 de junio

Grupo B

Suiza vs. Canadá

Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)

Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Canal de TV: D Sports / DGO

Bosnia-Herzegovina vs. Qatar

Estadio: Lumen Field, (Seattle, Estados Unidos)

Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Canal de TV: D Sports / DGO

Grupo C

Marruecos vs. Haití

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Canal de TV: D Sports / DGO

Escocia vs. Brasil

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Canal de TV: D Sports / DGO, Caracol TV, RCN TV, Disney+

Grupo A

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio: Estadio BBVA (Monterrey, México)

Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Canal de TV: D Sports / DGO

República Checa vs. México

Estadio: Azteca (Ciudad de México)

Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Canal de TV: D Sports, Win Sports