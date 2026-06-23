Lista de selecciones clasificadas y eliminadas del Mundial 2026, tras la fecha 2 de la fase de grupos

Este martes, 23 de junio, se completaron todos los partidos de la segunda fecha en la fase de grupos del Mundial 2026. Con el desarrollo de las zonas K y L, ya se puede hablar de algunas selecciones clasificadas y otras eliminadas de cara a la ronda de dieciseisavos de final.

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Aún falta por jugarse la tercera fecha de la fase de grupos. Esta irá desde el miércoles 24 de junio hasta el sábado 27 del mismo mes. Con la última jornada finalizada, se conocerán los 32 clasificados a la ronda de dieciseisavos.

Lista de países clasificados a los dieciseisavos del Mundial 2026, tras la fecha 2 de la fase de grupos

México (grupo A) Estados Unidos (grupo D) Alemania (grupo E) Francia (grupo I) Noruega (grupo I) Argentina (grupo J) Colombia (grupo K)

Lista de países eliminados del Mundial 2026, tras la fecha 2 de la fase de grupos

Haití (grupo C) Turquía (grupo D) Túnez (grupo F) Jordania (grupo J) Panamá (grupo L)

Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la segunda fecha

Cabe recordar que a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 clasifican los dos mejores de cada grupo (24) y los ocho mejores terceros en general. Ya en esa ronda serán duelos de eliminación directa.

México ya clasificó, pero no regalará nada ante República Checa, asegura DT Aguirre

Aunque ya clasificaron a la siguiente ronda y jugarán su tercer partido en el inmejorable marco del estadio Azteca, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, aseguró este martes que el Tri no regalará nada en su choque del miércoles contra República Checa.

México celebrando el triunfo 1-0 sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

El seleccionado coanfitrión ha disfrutado una anticipada y tranquila clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras vencer por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y superar 1-0 a Corea del Sur, logrando con ello el liderazgo del Grupo A.

Aguirre sostuvo que las estadísticas, los números y los récords no son algo que lo “obsesione”, pero la oportunidad de completar una ronda perfecta con tres triunfos sucesivos está entre sus objetivos.

“Es muy importante cerrar bien la fase de grupos, muy importante. No queremos regalar nada”, aseguró el técnico de 67 años.

“Vamos paso a paso, entendiendo que respetamos mucho a Chequia y a Sudáfrica y a Corea; daremos todo en el terreno de juego para ganar el partido, para intentar hacerlo, para jugar bien”, agregó.

La actuación de México, sin embargo, está lejos de convencer, con un juego sin brillo y muy defensivo, que desagrada a muchos hinchas y preocupa a los analistas de cara a su futuro en el campeonato.

*Con información de AFP.