Gobierno De La Espriella condena ataque con explosivos contra peaje en construcción en vía Panamericana

El Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella, a través de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos en la madrugada de este sábado 8 de agosto de 2026, en los que un artefacto explosivo destruyó la infraestructura de un nuevo peaje en la Vía Panamericana.

Atentado en la vía Panamericana: así quedó el peaje de Mondomo tras ataque con explosivos en plena madrugada

La situación se presentó en la estación de cobro que se encontraba en fases finales de construcción en el sector de Mondomo, perteneciente al proyecto vial Popayán-Santander de Quilichao.

Videos que circularon en redes sociales mostraron los resultados del atentado terrorista y el estado en el que quedó el peaje, con múltiples daños en la cubierta y en otros elementos que eran parte de la obra.

Ante estos hechos, la ministra Elsa Noguera se pronunció en sus redes sociales sobre el caso ocurrido en la madrugada, donde rechazó contundentemente el atentado terrorista.

“A los terroristas les debe quedar claro desde el primer día: Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones y generan desarrollo para nuestra gente. Como dijo ayer el presidente Abelardo De La Espriella, ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden. Vamos a recuperar la seguridad, el control de nuestros territorios y la tranquilidad de los colombianos”, declaró la ministra.

Asimismo, Noguera mencionó que, por medio del Ministerio de Transporte, se coordinará con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para poder restablecer la movilidad en el sector.

Por su parte, la ANI emitió un comunicado rechazando el caso ocurrido en la madrugada.

La entidad informó a la ciudadanía que la emergencia presentada en la vía Panamericana había sido reportada hacia la 1:48 a. m., lo que derivó en el cierre total de ambas calzadas mientras se llevan a cabo las inspecciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias en el sector.

Comunicado ANI Foto: ANI - API

Al igual que Noguera, la ANI rechazó los actos ocurridos que pusieron en riesgo la vida e integridad de trabajadores, usuarios de las vías y comunidades vecinas.

“Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del atentado y establecer sus responsables. Cualquier información relacionada con la posible autoría deberá ser confirmada oficialmente por los organismos encargados de la investigación”, señaló.

La entidad afirma que mantendrá coordinación permanente con el concesionario y las autoridades para evaluar los daños ocasionados, adoptar las medidas necesarias y avanzar en el restablecimiento seguro de la movilidad.