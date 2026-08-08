Gobernador del Cauca advierte que atentado en la vía Panamericana no es un hecho aislado y envía mensaje a De La Espriella

El peaje del sector de Mondomó, en plena vía Panamericana (Cauca), quedó completamente destruido por la detonación de un artefacto explosivo que fue activado justo después de que el presidente Abelardo De La Espriella tomara posesión del cargo. Este sería uno de los primeros atentados terroristas durante el nuevo Gobierno.

Por eso, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, utilizó su cuenta de X para advertir que ese nuevo acto violento “no es un hecho aislado” y le envió un mensaje al nuevo mandatario para que priorice la seguridad y el orden público en esa región, que ha sido azotada por la presencia de organizaciones ilegales.

Guzmán comenzó explicando en sus redes sociales: “Lo ocurrido en la madrugada de hoy en La Agustina no es un hecho aislado. La vía Panamericana viene siendo objeto de afectaciones que ponen en riesgo la infraestructura, restringen la movilidad y, lo más grave, amenazan la vida de quienes transitan por este corredor estratégico”.

Aunque el gobernador destacó que este nuevo ataque no dejó personas heridas, reconoció que esa vía es un eje fundamental para el departamento por la importancia que representa para la movilidad, la economía y la conexión del suroccidente colombiano.

Esa fue la razón por la que el dirigente del Cauca le envió un mensaje al nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella: “Este es un asunto que debemos abordar en conjunto. La seguridad en el Cauca es inaplazable y requiere una estrategia de control y presencia permanente en la vía Panamericana, como lo hemos insistido desde hace meses”.

Para Octavio Guzmán, esa seguridad en la operación de la vía Panamericana se logra con una acción articulada entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y la fuerza pública.

Atentado en la vía Panamericana: así quedó el peaje de Mondomo tras ataque con explosivos en plena madrugada

El gobernador también se mostró “dispuesto” a hacer lo necesario para trabajar de manera coordinada, proteger ese corredor estratégico, garantizar la movilidad y proteger la vida de quienes han sentido el rigor de la violencia en esa región del país.

Desde el peaje de Mondomó (Cauca) hasta Cali (Valle) hay un recorrido de aproximadamente una hora y treinta minutos en carro. Lo grave de este nuevo ataque es que se dio a escasos kilómetros de la ciudad en donde De La Espriella tomó posesión este 7 de agosto.