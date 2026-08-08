Lo que durante décadas fue un simple poste para iluminar una calle ahora podría convertirse en uno de los nuevos aliados tecnológicos de Bogotá contra la delincuencia.

La Administración distrital puso en marcha un piloto de alumbrado inteligente que incorpora cámaras, sensores, inteligencia artificial y conectividad para detectar situaciones de riesgo y acelerar la respuesta de las autoridades.

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La prueba se desarrolla en la calle 85 con carrera 15 y hace parte de la estrategia de modernización del alumbrado público de Bogotá.

La iniciativa busca aprovechar una infraestructura que ya está instalada en buena parte de la ciudad para convertirla en una red tecnológica capaz de recopilar información, analizarla y generar alertas.

El funcionamiento combina cámaras con sistemas de videoanalítica, sensores y herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información divulgada sobre el piloto, la tecnología puede analizar lo que ocurre alrededor del poste y generar alertas ante situaciones previamente configuradas.

Mientrastanto, la información puede ser enviada a los centros de monitoreo para apoyar la reacción de las autoridades.

Uno de los elementos que más llama la atención es la posibilidad de utilizar las cámaras para reconocimiento de placas, cotejo facial y detección de determinados patrones o situaciones de riesgo.

Durante la demostración del sistema se simuló un intento de hurto y la plataforma mostró cómo podía generar una alerta, activar cámaras cercanas e identificar la patrulla disponible más próxima.

La apuesta tecnológica busca que la detección de un hecho de seguridad no dependa exclusivamente de que una persona llame a las autoridades.

Si el sistema identifica una situación que coincida con los parámetros establecidos, puede generar una alerta para que sea analizada desde los centros de monitoreo.

El vicepresidente de Empresas y Gobierno de ETB, Luis Arley Castiblanco, explicó que la infraestructura permitirá conectar sensores y cámaras con sistemas de videoanalítica para apoyar la seguridad y la toma de decisiones en tiempo real.

El piloto también contempla botones de pánico. En caso de que un ciudadano active uno, las cámaras cercanas pueden ser utilizadas para enfocar el punto de la emergencia y transmitir información al centro de monitoreo.

Esto convierte al poste en algo más que un elemento de iluminación: puede funcionar como un punto conectado a una red de vigilancia, comunicación y respuesta.

💡#BogotáCiudadInteligente La puesta en marcha de un sistema de alumbrado público inteligente traería varios beneficios económicos a Bogotá, haciéndola más atractiva para los negocios, entre ellos: pic.twitter.com/Fz9nQrik9I — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) August 7, 2026

Cámaras y sensores para reforzar la seguridad en Bogotá

El proyecto no solo busca mejorar la seguridad. También pretende reducir el tiempo para detectar y reparar luminarias dañadas o vandalizadas.

Según la Administración distrital, entre 2025 y lo corrido de 2026 se han gestionado más de 24.000 requerimientos por daños y hurto de infraestructura de alumbrado público.

La UAESP reportó que durante 2026 se han gestionado cerca de 93.000 órdenes de servicio relacionadas con el alumbrado público, de las cuales el 86,93 % fueron atendidas en menos de 120 horas.

Con la tecnología de telegestión, los postes podrán reportar automáticamente fallas en las luminarias.

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El sistema también permitirá ajustar la intensidad de la iluminación según el flujo de peatones, vehículos y las condiciones del entorno, con el objetivo de optimizar el consumo de energía.

La prueba busca evaluar su funcionamiento en condiciones reales antes de definir una posible ampliación, para lo cual deberán analizarse aspectos técnicos, operativos y financieros.

La iniciativa retoma una apuesta planteada por el Distrito desde 2025 para convertir el alumbrado público en una infraestructura inteligente.

El reto ahora será determinar si el modelo puede extenderse a más sectores de Bogotá y cuánto costaría hacerlo.