Una reciente propuesta que implicaría pagar una nueva tarifa de alumbrado forma parte del nuevo Estatuto Tributario radicado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, con el fin de crear una fuente permanente de financiación para el sistema de alumbrado público.

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¿Cómo se cobraría la nueva tarifa de alumbrado público?

El Distrito plantea que el cobro se realice mediante una sobretasa al impuesto predial, calculada de acuerdo con el uso y las características de cada inmueble.

La secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, explicó que, para los predios obligados a pagar la contribución, la tarifa correspondería a una sobretasa de 0,4 por cada 1.000 del avalúo catastral.

Según la funcionaria, el objetivo es proteger a los hogares con menor capacidad económica, razón por la cual las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no asumirían este cobro.

De acuerdo con la propuesta, la nueva contribución recaería sobre las viviendas de estratos 4, 5 y 6.

Además, aplicaría a predios comerciales, industriales, oficiales, financieros, dotacionales y otros inmuebles definidos en el proyecto.

Las proyecciones de la Alcaldía indican que un predio residencial de estrato 4 pagaría, en promedio, cerca de 11.000 pesos mensuales, mientras que en el estrato 5 el aporte sería de aproximadamente 19.000 pesos y en el estrato 6 alcanzaría los 29.000 pesos al mes.

No obstante, estos valores son estimados y el cobro definitivo dependerá del avalúo, así como de las condiciones de cada inmueble. Para los predios no residenciales, las cifras también variarían según el uso.

La administración calcula un pago promedio mensual de 67.000 pesos para establecimientos comerciales, alrededor de 195.000 pesos para inmuebles financieros, cerca de 200.000 pesos para predios dotacionales y unos 48.000 pesos para lotes.

La Alcaldía de Bogotá propone una nueva contribución para financiar la modernización del alumbrado público. El proyecto deberá ser aprobado por el Concejo. Foto: Suministrado a SEMANA.

¿En qué se invertirían los recursos?

La Administración Distrital sostiene que la contribución no solo financiará la operación y el mantenimiento del alumbrado público, sino también la transformación de la red en una infraestructura inteligente.

El proyecto contempla la instalación de iluminación 100 % LED, sistemas de telegestión y una red de sensores que permitiría integrar cámaras de seguridad, monitorear inundaciones e incendios, mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad urbana.

Según la Secretaría de Hacienda, esta modernización busca convertir el alumbrado público en una plataforma tecnológica para apoyar distintos servicios de ciudad inteligente y mejorar la seguridad en el espacio público.

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La iniciativa hace parte de un paquete de medidas con las que el Distrito espera incrementar el recaudo anual y financiar proyectos estratégicos para Bogotá.

Aunque la propuesta ya fue radicada, el nuevo cobro aún no está aprobado.

El proyecto deberá surtir el trámite en el Concejo de Bogotá, donde podrá ser debatido y modificado antes de una eventual aprobación.

Solo si recibe el visto bueno de la corporación, la nueva contribución comenzará a aplicarse a los predios definidos en la iniciativa.