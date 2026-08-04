La capital del Valle del Cauca se prepara para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Debido a esta situación, Cali ya ha dado a conocer diferentes medidas con las que se busca garantizar la seguridad y el orden público en la ciudad. Sin embargo, una de las estrategias que más ha inquietado a la ciudadanía es conocer si habrá ley seca durante el evento y los días cercanos a este.

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En horas de la mañana de este 4 de agosto, la Alcaldía de Cali realizó una rueda de prensa en la que confirmó que para el 6 de agosto la ciudad no tendrá restricciones de ley seca. Asimismo, la autoridad distrital afirmó que para el 7 de agosto, día en el que se llevará a cabo la jornada de posesión, esta medida sí estará activa.

Según lo comunicado por el organismo, la ley seca regirá en todo el territorio de Cali desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, período durante el cual no se podrá comercializar ni consumir ningún tipo de bebida alcohólica.

Asimismo, la Alcaldía de la ciudad ya ha confirmado diferentes estrategias con las que buscará garantizar la seguridad y el orden público. Entre las principales medidas destaca el despliegue de más de once mil uniformados, entre policías y militares, que estarán encargados de custodiar a los invitados al evento y garantizar la seguridad de la ciudadanía que esté en el territorio.

Otras de las más destacadas son la prohibición de venta de gasolina en recipientes distintos al tanque del vehículo, la restricción del transporte de escombros, carga pesada y trasteos, esto con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, se refirió al evento de posesión que vivirá el territorio: “Debemos sentirnos orgullosos de lo que ocurrirá en nuestra ciudad el 7 de agosto. Es la primera vez en la historia del país que hay una posesión presidencial aquí. Los invito a que vistamos a Cali de alegría, con la bandera de Colombia, y demos un gran ejemplo de unión y reconciliación, como hemos hecho en otros grandes eventos”, declaró el mandatario.

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Además, las autoridades han recomendado a las personas que quieran asistir a esta jornada estar atentas a los diferentes canales oficiales de las entidades públicas de la ciudad, con el fin de evitar posibles sanciones o incurrir en actos prohibidos durante el evento.

La posesión de Abelardo De La Espriella será uno de los actos políticos más importantes del país, por lo que se espera que ese día inicie oficialmente un nuevo periodo de gobierno.