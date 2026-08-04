Piter Albeiro reaccionó a advertencia por supuesto golpe de Estado que estaría preparando Petro; destapó detalle

El próximo viernes 7 de agosto, fecha prevista para la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, sectores del petrismo anunciaron la realización de concentraciones que calificaron como pacíficas en Bogotá, Cali y Barranquilla.

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Ante estas movilizaciones, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a mantener la calma y pidió que las jornadas transcurrieran sin hechos de violencia. A través de una publicación en X, señaló que la Policía del Valle del Cauca permanecería bajo sus órdenes hasta las 3:00 p. m. de ese viernes. Aseguró que su instrucción es actuar con prudencia y no atacar a los manifestantes.

En el mismo mensaje, Petro cuestionó actuaciones de la Fuerza Pública y afirmó que no ha impartido órdenes para utilizar a la Policía como Esmad. También calificó lo ocurrido en Buenaventura como un supuesto desacato a sus instrucciones, recordando que hasta las 3:00 p. m. del día de la posesión continuará ejerciendo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Además, el mandatario mencionó una información que, según afirmó, había llegado a su conocimiento y que generó preocupación de cara a la jornada del viernes. Petro aseguró que tendría conocimiento sobre la presunta existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali, ciudad escogida para la posesión de De La Espriella.

El pronunciamiento se produjo en medio de la expectativa por las movilizaciones anunciadas y por el cambio de Gobierno que tendrá lugar el 7 de agosto. Petro insistió en que su instrucción para las autoridades durante las horas restantes de su mandato será preservar la paz y actuar con la máxima prudencia.

En un clip, el mandatario afirmó que se posesionaría un presidente “ilegítimo”, por lo que no consideraba un resultado totalmente real. El representante Daniel Briceño comentó el post y aseguró: “Petro está gestando un golpe de Estado”.

Estas palabras llamaron la atención de varias figuras, entre las que resaltó Piter Albeiro. El empresario reaccionó y habló al respecto, puntualizando que no entendía esto, ya que tenía todo preparado para asistir a la posesión por invitación que recibió.

“¿Cómo así? Yo tengo la invitación y los tiquetes para Cali”, escribió, revelando que estaría presente.