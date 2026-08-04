Gobierno Petro frena licitación de vehículos blindados para entidades estatales: ¿qué hay detrás de la suspensión?

El Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, por medio de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, realizó el anuncio de la suspensión temporal de dos meses del proceso relacionado con adquirir vehículos blindados de uso oficial.

Esta es la comunicación con la que la UNP solicitó los recursos para ampliación de planta de personal a pocos días de finalizar el gobierno

Los hechos fueron notificados este martes 4 de agosto de 2026, en donde se aclaró que estas acciones derivan de una alerta preventiva que había realizado la Procuraduría General de la Nación.

Es por ello que se ha atendido el requerimiento anticipado para poder la suspensión temporal del proceso CCENEG-092-01-2026, la cual corresponde a la selección de proveedores del Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la adquisición de vehículos de cuarta generación.

Comunicado de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente Foto: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente - API

Asimismo, la decisión se adoptó con el objetivo de poder brindar garantías a todos los usuarios interesados, además de poder promover mejores espacios de claridad sobre el desarrollo de la contratación, buscando de esta forma ofrecer un espacio de credibilidad.

Es por ello que, durante el periodo que estará suspendido, se llevarán a cabo las evaluaciones necesarias. Dentro de ellas se revisarán tanto los aspectos técnicos como jurídicos.

Por medio de este proceso, la entidad afirma buscar mejores maneras con el objetivo de ofrecer una mejor transparencia dentro de estos casos, y al mismo tiempo reforzar la confianza entre usuarios y organismos correspondientes.

“El propósito de la medida es generar mayores espacios de claridad sobre el proceso, brindar tranquilidad a los órganos de control y fortalecer la confianza de los actores del sector y de la ciudadanía en general sobre la probidad de las actuaciones adelantadas por la Agencia”.

Ante estos hechos, Colombia Compra Eficiente ha reiterado en su comunicado que realizarán una convocatoria para los próximos días.

aseguró que la suspensión permitirá revisar los aspectos técnicos y jurídicos relacionados con el proceso contractual. Foto: Especial para El País

Para ello, se instalará una mesa técnica donde participarán delegados, voceros de los organismos de control y miembros de la industria automotriz y blindaje, para poder analizar a profundidad y de manera integral el proceso de adquisición de vehículos blindados que son destinados para las diferentes entidades del Estado.

Es por medio de este modo que la adquisición de nuevos vehículos blindados para instituciones del sector público permanecerá suspendida mientras las mesas técnicas estarán corrigiendo cualquier caso de irregularidad.