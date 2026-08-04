Taliana Vargas se reunió con la primera dama, Ana Lucía Pineda, y reveló lo qué viene para Colombia: “Estén atentos”

Taliana Vargas ha mantenido una notable presencia en la vida pública de Cali, tanto por su trayectoria en el entretenimiento como por el acompañamiento que ha brindado a su esposo, el alcalde Alejandro Eder. Su participación en diferentes actividades institucionales y sociales la ha convertido en una figura reconocida dentro de la administración distrital.

Taliana Vargas dejó contundente mensaje y aclaró delicado tema: “Confundir acompañar con apropiarse”

Durante el gobierno de Eder, la exvirreina ha estado vinculada a iniciativas enfocadas en las comunidades de la capital del Valle del Cauca, mientras continúa compartiendo parte de su día a día y sus opiniones a través de las redes sociales.

Precisamente, la actividad digital de Taliana Vargas ha despertado reacciones entre los ciudadanos. Sus publicaciones y pronunciamientos sobre diferentes asuntos de interés público han recibido tanto respaldo como cuestionamientos, situación que la mantiene como una de las personalidades con mayor presencia en las conversaciones de las plataformas digitales.

Recientemente, la exseñorita Colombia fue blanco de miradas tras una serie de publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram. Según registró, tuvo un encuentro con Ana Lucía Pineda, primera dama, y Abelardo De La Espriella, presidente electo, con quienes pudo compartir unos instantes.

La actriz dejó a la vista que los cuatro se reunieron y pudieron cruzar varias palabras, entregándoles un obsequio relacionado con Litoral, proyecto que ha liderado con las artesanas y artistas de la ciudad vallecaucana.

Vargas se mostró orgullosa del talento que rodeaba a Cali, indicando que venían proyectos que inundarían al país de manera positiva.

Lo particular fue que la exreina publicó imágenes en las que destapó que sostuvo un diálogo con Ana Lucía Pineda, recibiendo apoyo de su parte para temas relacionados con la ciudad del Valle. Allí posaron juntas y mencionaron que venía para Colombia una serie de proyectos muy especiales.

“Se vienen proyectos maravillosos. Estén atentos. Gracias, Analu, por tu tiempo y disposición”, agregó, sonriendo en compañía de la primera dama.

Ana Lucía Pineda y Taliana Vargas Foto: Instagram @talianav

“Qué alegría poder reunirme con Ana Lucía Pineda, nuestra primera drama, para hablar de proyectos concretos para Cali y Colombia”, dijo.