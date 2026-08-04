Arrestan a exjugador del FPC en Estados Unidos por supuesto tráfico de drogas: así fue revelado

Sorpresiva ha sido la noticia que surgió en las últimas horas en Estados Unidos y que relaciona a un exjugador colombiano con un supuesto delito.

Según la información divulgada por el medio Local 10, las autoridades informaron que Diego Serna “intentó ingresar a Estados Unidos casi 9.000 pastillas de hidrocodona al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Colombia”.

Además de eso, los reportes precisaron que el viajero que provenía de Medellín, Colombia, en un vuelo de American Airlines llevaba consigo “dos mochilas negras y sin equipaje documentado”.

Además, indican que una denuncia federal, antes de su llegada a Estados Unidos, emitió una “alerta de vigilancia” porque sospechaban de Serna y su posible viaje con drogas.

Al darse su desembarco, Serna se presentó con los agentes de Aduanas, a quienes les dijo que transportó: “Siete frascos surtidos de vitaminas que contenían aproximadamente 8.975 pastillas”.

Además, mencionan que el implicado “manifestó de inmediato que quería cooperar”.

Así relatan cómo sucedió todo

En los detalles ya del procedimiento realizado a Serna, el señalado aceptó que los frascos contenían hidrocodona.

Y luego de eso “explicó que las pastillas fueron entregadas en su apartamento en Colombia por un amigo llamado Sebastián, cuyo apellido aseguró no conocer”.

También habría sido este el que “pagó su boleto de avión como agradecimiento por ayudarlo a transportar las pastillas”.

Diego Serna, exfutbolista colombiano que pasó por Estados Unidos Foto: Getty Images

También dan a conocer que “(Serna) fue informado de que, una vez aterrizara en Miami, recibiría una llamada de Sebastian con instrucciones para la entrega de las pastillas”.

También en la denuncia se relata que “bajo la dirección de las autoridades, (Serna) notificó a Sebastian por WhatsApp que había llegado a Miami”.

“Las autoridades observaron el intercambio. A (Serna) se le indicó entregar las pastillas a una persona que se reuniría con él en el Aeropuerto Internacional de Miami, en la puerta 10 de salidas”, extienden acerca del trámite que se le dio a la situación.

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El relato menciona a una mujer con quien Serna se encontró y a quien le entregó las pastillas. Más tarde, las autoridades arrestaron a la mujer e incautaron los narcóticos.

Además, un dato importante que se reveló al final de toda la denuncia fue: “Durante la detención, las autoridades observaron que el teléfono celular de la mujer recibía numerosas llamadas de un contacto guardado como ‘Sebastian hijo’”.

Para Serna, el desenlace negativo fue que fue acusado por “importación de hidrocodona y conspiración para importar hidrocodona” en Estados Unidos.

Este fue Diego Serna

Diego Serna es un exfutbolista colombiano que dejó una huella importante en el fútbol de Estados Unidos, especialmente en la Major League Soccer (MLS).

Diego Serna, exjugador colombiano en su etapa como futbolista en Norteamérica Foto: Getty Images

Su carrera inició con Cortuluá e Independiente Medellín antes de dar el salto al Miami Fusion en 1998. Allí se convirtió en el máximo goleador histórico del desaparecido club, con 52 tantos en temporada regular, además de integrar el Mejor Once de la MLS en 2001.

Posteriormente pasó por MetroStars, New England Revolution, Los Angeles Galaxy y Colorado Rapids. También jugó en Atlético Nacional, Once Caldas, Deportes Quindío, Macará de Ecuador, Fast de Brasil y Miami FC, cerrando su carrera en Miami Dade FC.