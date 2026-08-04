Jhon Lucumí: gigante de Inglaterra se entromete en su llegada a Juventus; carrera tomaría otro rumbo

En Europa mucho se habla de Jhon Jáner Lucumí y su posible traspaso hacia otro club, luego de lo que fue su buena participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Durante las últimas semanas se ha dicho que el que ha estado en Bologna durante el último tiempo, iría hacia la Juventus de la misma Serie A de Italia.

La disposición del futbolista nacional ante este negocio es total, pero queda aún pendiente que los clubes logren el acuerdo que ronda los 25 millones de euros. Los de Turín proponen 17, y no satisfacen aún al dueño de sus derechos.

Chelsea ha tenido cambios en su nómina y, de última hora, podría sumar a Jhon Lucumí. Foto: Getty Images

En medio de ese pleito que se ha desatado entre instituciones del Calcio, ahora se entrometería Chelsea de Inglaterra. Ese poderoso de Premier League vería con buenos ojos la inclusión a su plantel del zaguero Tricolor.

Fue el medio Quotidiano Sportivo quien dio a conocer: “Chelsea puede sacar provecho económico y ahora busca un defensa central, preferiblemente zurdo, y ha sondeado a Lucumí“.

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Lucumí se vería metido en una encrucijada entre dos clubes grandes del continente como Juve y Chelsea, qye “no jugará la Champions, pero es un club rico y ambicioso en la Premier”, según precisa el medio.

El panorama le favorece en este punto a Jhon Jáner. Dos equipos de renombre se pelean por él y si no llega a salir algo en un país, no vería nada mal ir al otro en el que también es apetecido.

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“La sensación es que o bien los Bianconeri, que parten de gira, retomarán la actividad esta semana, o incluso podrían tener que lidiar con un cambio de planes por parte del jugador, que no pretende forzar la situación, en caso de tener alternativas favorables”, reseña el citado portal del caso Lucumí por la aparición de otro pretendiente.

En suelo inglés no solo los blues han mostrado interés en el zaguero surgido en Deportivo Cali. La lista de pretendientes también la conforman equipos como Manchester United y Nottingham Forest.

‘Sí’ de Lucumí a Juve para su fichaje

De acuerdo con los reportes más recientes que llegan desde Europa, el defensor central Jhon Jáner Lucumí tendría como principal objetivo convertirse en nuevo jugador de la Juventus de Turín.

La información fue revelada en las últimas horas por el periodista Nicolò Schira, quien además entregó detalles sobre el posible vínculo contractual y el salario que percibiría el colombiano en caso de concretarse la operación.

Jhon Jáner Lucumí dejaría Bologna para dar el salto a la Juventus firmando un contrato hasta 2031 Foto: Getty Images

“Jhon Lucumí ha dado su disponibilidad para unirse a Juventus con un contrato hasta 2031 (€2,5M/año)”, resumió de la novedad.

Por ahora, el desenlace de la negociación depende exclusivamente de las conversaciones entre la Juventus y el Bologna. Si ambas instituciones consiguen acercar sus posturas económicas, el camino quedará libre para que el defensor de la Selección Colombia dé el salto al conjunto de Turín.

Jhon Lucumí, defensor central de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

“El defensor central colombiano ha recibido varias ofertas, pero su prioridad sigue siendo Juve, que está trabajando para llegar a un acuerdo con Bologna (piden 25M para venderlo)”, explicó el periodista mencionado.