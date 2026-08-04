Programación de amistosos: canal y hora para ver a Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y más

Mientras se acerca el inicio de las ligas europeas, los clubes más importantes del mundo disputan sus últimos amistosos de pretemporada. Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United, Liverpool, Inter de Milán, AC Milan, Juventus y varios más se pondrán a prueba para afinar detalles.
La mayoría de esos partidos estarán disponibles para ver en Colombia, a través de la señal de Directv Sports, Claro Sports e ESPN.
Parrilla de partidos amistosos - 5 al 9 de agosto de 2026
Miércoles, 5 de agosto de 2026
- K-League All Stars vs. Manchester City - 6:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney +
- AC Milan vs. Inter de Milán - 6:00 a. m. (COL) por DSports
- Chelsea vs. Juventus - 6:30 a. m. (COL) por Claro Sports y YouTube Claro Sports
- Arsenal vs. Real Betis - 1:30 p. m. (COL) por Claro Sports y YouTube Claro Sports
- Real Mallorca vs. PSG - 2:00 p. m. (COL) por DSports
Viernes, 7 de agosto de 2026
- Aston Villa vs. Bayern Múnich - 7:00 a. m (COL) por Claro Sports y YouTube Claro Sports
Sábado, 8 de agosto de 2026
- Juventus vs. Inter de Milán - 6:00 a. m. (COL) por DSports
- Chelsea vs. Milan - 7:00 a. m. (COL) por Claro Sports y YouTube Claro Sports
- PSG vs. Manchester United - 10:00 a. m. (COL)
- Real Madrid vs. Ferenvaros - 12:00 p. m. (COL) por DSports y Disney +
- FC Barcelona vs. Nottingham Forest - 2:00 p. m. (COL) por Barça Play
- Udinese vs. FC Barcelona - 3:00 p. m. (COL) por Barça Play
*Los amistosos del FC Barcelona serán de 45 minutos.
Domingo, 9 de agosto de 2026
- Chelsea vs. Johor Tigers - 7:00 a. m. (COL) por Claro Sports y YouTube Claro Sports
- Liverpool vs. AS Monaco - 8:30 a. m. (COL) por Claro Sports y YouTube Claro Sports
La próxima semana continuarán los amistosos con algunos partidos atractivos como el choque de Juventus vs. Palermo, Deportivo La Coruña vs. Real Madrid o Manchester United vs. Leeds United.
Al tiempo se disputarán las fases previas de Champions League, Europa League y Conference League.
La Supercopa de Europa, entre Aston Villa y París Saint-Germain, está programada para el próximo miércoles 12 de agosto en el Red Bull Arena de Salzburgo (Austria). Dicho compromiso está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y su transmisión oficial correrá por cuenta de ESPN.
Ese partido, entre el vigente campeón de Champions y Europa League, marcará el arranque oficial de la temporada en el fútbol europeo, seguido por la Community Shield de Inglaterra y la Supercopa de Alemania.