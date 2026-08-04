Reconocida marca de carros logra un récord Guinness en Colombia: así lo hizo con un solo tanque de combustible

Un nuevo hito se logró en el sector automotor y la movilidad eléctrica en Colombia, en donde uno de los vehículos que rodan por las calles y carreteras del país consiguió en los últimos días un récord Guinness.
Se trata de nada más ni nada menos que el modelo Qashqai e-POWER de la marca Nissan, un vehículo utilitario deportivo (SUV) eléctrico de autonomía extendida (EREV) no enchufable, el cual completó un recorrido de 1.980 kilómetros sin haber tenido una recarga externa ni reabastecimiento de combustible.
Es por medio de este logro que el carro consiguió el reconocimiento de ser el SUV EREV no enchufable que mayor distancia ha recorrido durante un solo tanque de combustible.
¿Querías conocer cómo ganamos un Guinness World Records? Así empezó esta hazaña… 👀 pic.twitter.com/w7kZRuEFnO— Nissan Colombia (@NissanColombia) August 4, 2026
El reconocimiento fue entregado de manera oficial el pasado 29 de julio de 2026, dentro del marco de la experiencia de conducción del Nissan Qashqai e-POWER que se llevó a cabo en Paipa, Boyacá.
El hecho certificó un hito histórico para el mercado automotor en Colombia, el cual cada vez muestra auges e incrementos ante estas unidades eléctricas.
“Ser parte de este recorrido fue una experiencia extraordinaria porque nos permitió comprobar, en condiciones de manejo en las cuales se utilizaron las tecnologías y modos de manejo durante todo el recorrido, para optimizar el consumo y tener una regeneración que permitió este logro, todo el potencial de la tecnología e-POWER. Durante más de 1,980 kilómetros, atravesamos diferentes regiones del país, demostrando que es posible disfrutar una experiencia de conducción impulsada por un motor eléctrico con la practicidad de un vehículo híbrido. Este Guinness World Records™ valida una tecnología diseñada para facilitar el camino hacia la electrificación y responder a las necesidades reales de los conductores colombianos”, comentó Leonardo Gutiérrez, Director de Producto de Nissan Colombia.
¿Dónde se realizó el recorrido para conseguir el récord Guinness?
La hazaña realizada por Nissan se llevó a cabo entre el 14 y el 17 de julio de 2026, en donde el modelo Qashqai e-POWER estuvo transitando por un recorrido comenzando desde Bogotá y finalizando en la Costa Caribe del país.
Durante todo este recorrido, el coche se vio adentrado en una serie de desafíos, en donde los cambios de altitud, temperatura y condiciones de carretera pusieron a prueba tanto el rendimiento como la resistencia del coche.
Fue al realizar el trayecto que Guinness World Records reiteró que el recorrido realizado por el carro de Nissan efectivamente fue de 1.980 kilómetros.
¿Cómo funciona el Qashqai e-POWER?
El modelo de Nissan Qashqai e-POWER tiene a la mano una serie de ventajas que le permitieron conseguir este logro en el país.
Dentro de los aspectos más importantes se encuentra un sistema híbrido de rango conocido como e-POWER, donde su funcionamiento es diferente al de un sistema de híbrido convencional.
Por medio de este sistema, los neumáticos del coche son impulsados exclusivamente por medio de un motor eléctrico, mientras que en el caso del motor de combustión, ese solamente funciona como generador de energía para poder alimentar la batería y el motor eléctrico.
Por medio del récord Guinness, se pudo comprobar que el Qashqai e-POWER tiene la capacidad de adaptarse a la condición de camino o clima.