Rifirrafe de empalme: vicepresidente electo José Manuel Restrepo y ministra de Transporte María Fernanda Rojas cruzan versiones

Durante la tarde de este pasado lunes 3 de agosto de 2026, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se pronunció acerca de la gestión financiera que tuvo la administración de Gustavo Petro.

José Manuel Restrepo advierte sobre una “tronera fiscal” de 30 billones de pesos tras la revisión con la Contraloría

Tras la finalización del proceso del empalme que tuvo el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y la Contraloría General de la República, Restrepo comentó que se concluyeron serias preocupaciones fiscales, administrativas y de ejecución en varios sectores del gobierno, como por ejemplo en la infraestructura de transporte.

De acuerdo con el vicepresidente electo, este sector tuvo una “profunda irresponsabilidad, grave falta de planeación y de ejecución”, ya que afirmó que durante el año 2025 la ejecución real de los recursos solamente alcanzó el 13 %.

⭕️ El vicepresidente electo José Manuel Restrepo reveló un diagnóstico sobre el estado en que recibirá el país el nuevo Gobierno.



🔹 Al término de las mesas técnicas con la Contraloría, habló de “elefantes blancos” en infraestructura, una ejecución de apenas el 13 % en… pic.twitter.com/xOO09b5e7F — La FM (@lafm) August 3, 2026

Asimismo, Restrepo comentó a los medios que estuvieron identificadas algunas obras que se encontraban inconclusas, siendo estas denominadas y conocidas como “elefantes blancos”.

Para que estas obras puedan ser recuperadas, el vicepresidente del Gobierno de Abelardo De La Espriella indica que se va a necesitar una inversión de alrededor de 54 billones de pesos.

Restrepo también agregó otros datos, indicando que los cambios en las reglas pueden conllevar reclamaciones fiscales y controversias de casi 14 billones de pesos para el país.

Refiriéndose al sector de Transporte, el vicepresidente afirma que se “ejecutó apenas el 43 % de su presupuesto en 2025 y a julio de 2026 no supera el 13 %, con procesos arbitrales contra la ANI por prestaciones superiores a 14 billones y más del 55 % de la red vial nacional en estado regular o malo”.

Ante estos comentarios, miembros de la administración del presidente Gustavo Petro salieron en redes sociales para responder a los hechos, entre ellas la ministra saliente de transporte, Maria Fernanda Rojas.

Por medio de un trino en su cuenta de X, Rojas recordó otras obras inconclusas en las que, comenta, estarían involucradas personas relacionadas con Restrepo.

La ministra de Transporte asegurará que toda esta información hubiera sido informada al vicepresidente electo en caso de haber continuado con el proceso de empalme entre ambas gestiones, el cual fue suspendido por orden de Abelardo De La Espriella

“Los únicos elefantes blancos son los que algunos de sus amigos firmaron en las concesiones de 2015, como por ejemplo Mulaló-Loboguerrero. O las que dejó Odebrecht. En este Gobierno nos dedicamos a desenredar y gestionar obras sin mezquindades, como la Variante Ciénaga, la Intersección Galicia o Aerocafé, que repetidas veces en el pasado ha dejado solo desgreño y frustración en la gente. Le podría mencionar cientos de ejemplos. Los dejamos reseñados en los informes institucionales. Si hubiera dejado hacer empalme, estaría mínimamente informado”, comenta Rojas.