Los clásicos están de vuelta: Bogotá calienta motores para el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2026

Dentro del marco para celebrar el cumpleaños de la capital de Colombia, Bogotá, la Alcaldía Mayor del distrito, por medio del Instituto Distrital de Turismo, se está preparando para recibir uno de los eventos más esperados, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.

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Este evento se llevará a cabo el próximo 22 de agosto de 2026, en donde se encargará de reunir la historia, patrimonio y pasión por parte de todos aquellos amantes de los coches clásicos, ofreciendo un espacio para que disfruten miles de ciudadanos y visitantes.

Dentro del desfile participan carros clásicos y antiguos que se encuentran registrados tanto a nivel nacional como distrital y que rodarán por distintas calles del distrito.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos resaltará la evolución del automóvil a través de vehículos de distintas épocas. Foto: Club de Aficionados a los Vehículos Antiguos - API

La marcha está diseñada para brindar un espacio para familias, amigos y amantes del patrimonio automotor, en donde se celebra el cumpleaños de Bogotá por medio de la historia de movilidad a través de diferentes coches de distintas épocas y que forman parte del símbolo de identidad, memoria y pasión del distrito.

“Las calles de Bogotá volverán a llenarse de historia, color y emoción con una nueva edición del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos ‘Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa’, uno de los eventos más esperados de la celebración del cumpleaños de nuestra ciudad”, compartió el distrito en sus redes sociales.

Para escoger cuáles fueron los vehículos que van a participar en el desfile, el distrito realizó una convocatoria para determinar los aspectos que cada coche debe tener en cuenta para ser parte del evento.

Dentro de los puntos, cada uno de los coches participantes escogidos cumplió una serie de requisitos, entre ellos estar legalmente constituidos, tener más de dos años de funcionamiento y haber desarrollado actividades que estén vinculadas con la conservación, preservación y promoción del patrimonio automotor.

También fue importante revisar que cada uno de estos acreditara experiencia en procesos de verificación, evaluación o apoyo técnico para la organización de desfiles o encuentros de vehículos clásicos y antiguos.

El Distrito anunciará próximamente el recorrido oficial que tendrán los vehículos durante la jornada del 22 de agosto. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá - API

Aún faltan varios días para que comience el desfile en la capital de Colombia. No obstante, el distrito no ha mencionado aún las rutas que van a ser utilizadas para llevar a cabo el evento, pero que en las próximas fechas estará indicando las zonas para el desfile.

“Porque celebrar a Bogotá también es recorrer su historia sobre ruedas, compartir en familia y volver a sonreír al paso de cada clásico”, finaliza el distrito.